遲遲不見人影…台南男肚痛難忍山路旁解內急 疑跌5米深山溝溺斃

台南市六甲區一名洪姓男子與姜姓友人相約出門，行經東山區高原里一處道路時，洪男肚痛難忍下車找地方解決，但卻遲遲沒回到車上，姜姓友人循路找尋，赫然發現洪男跌落約5公尺深的山溝，想要報案手機又沒訊號，他趕快跑到路上請路過民眾協助報警，警消趕到將人救起時已明顯死亡，後續將由白河警方調查以釐清案情。

南市消防局25日下午1時08分接獲報案，東山區高原里高原84-11號附近有民眾溺水事件，派遣東原、白河、關嶺分隊前往救援，約20分鐘內抵達現場，發現洪男頭朝下趴在水中，立刻架梯到深溝內，再以繩索垂吊擔架將人拉上來，但已經明顯死亡，頭部則有一處明顯外傷。

死者的姜姓友人表示，洪男開車載他兩人要去崁頂福安宮，途中突然腹痛，但又找不到廁所，才停車說要到路旁僻靜處解決，姜男等了10幾分鐘，下車找人，才發現洪男跌落山溝，又因為手機沒訊號還攔車請人協助報案，錯過黃金救援時間。

警方初步調查，山溝內的水量約膝蓋高度，研判洪男可能是摔落時撞到頭昏迷，無法自行爬起才溺水身亡，仍待司法相驗及調查釐清。