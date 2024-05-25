快訊

Google Maps「抓姦神器」1服務將消失限縮！網嘆：都靠它找回記憶

北巿東區女酒醉躺地…男趁機「當街交疊」 不雅影片瘋傳遭警送辦

雨彈來襲！5縣市豪大雨特報 劇烈天氣持續到晚間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遲遲不見人影…台南男肚痛難忍山路旁解內急 疑跌5米深山溝溺斃

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市六甲區一名洪姓男子與姜姓友人相約出門，行經東山區高原里一處道路時，洪男肚痛難忍下車找地方解決，但卻遲遲沒回到車上，姜姓友人循路找尋，赫然發現洪男跌落約5公尺深的山溝，想要報案手機又沒訊號，他趕快跑到路上請路過民眾協助報警，警消趕到將人救起時已明顯死亡，後續將由白河警方調查以釐清案情。

南市消防局25日下午1時08分接獲報案，東山區高原里高原84-11號附近有民眾溺水事件，派遣東原、白河、關嶺分隊前往救援，約20分鐘內抵達現場，發現洪男頭朝下趴在水中，立刻架梯到深溝內，再以繩索垂吊擔架將人拉上來，但已經明顯死亡，頭部則有一處明顯外傷。

死者的姜姓友人表示，洪男開車載他兩人要去崁頂福安宮，途中突然腹痛，但又找不到廁所，才停車說要到路旁僻靜處解決，姜男等了10幾分鐘，下車找人，才發現洪男跌落山溝，又因為手機沒訊號還攔車請人協助報案，錯過黃金救援時間。

警方初步調查，山溝內的水量約膝蓋高度，研判洪男可能是摔落時撞到頭昏迷，無法自行爬起才溺水身亡，仍待司法相驗及調查釐清。

洪姓男子內急到路旁上大號，疑似不慎跌落5米山溝，警消架梯將人救起時已經明顯死亡。照／民眾提供
洪姓男子內急到路旁上大號，疑似不慎跌落5米山溝，警消架梯將人救起時已經明顯死亡。照／民眾提供
洪姓男子內急到路旁上大號，疑似不慎跌落5米山溝，警消架梯將人救起時已經明顯死亡。照／民眾提供
洪姓男子內急到路旁上大號，疑似不慎跌落5米山溝，警消架梯將人救起時已經明顯死亡。照／民眾提供

台南 溺水

延伸閱讀

疑中邪？學生稱「看見不明物體」！花蓮某國中墾丁畢旅5女1男抽搐、發抖、躁動

烏龜都會游泳？救援烏龜別急著放進水源小心害溺斃

蘇澳豆腐岬旁丟石頭…年輕人驚見浮屍飄上岸急報警 老翁疑落水溺斃

台中136線死亡車禍！ 17歲少年借車自騎摔山溝送醫不治

相關新聞

遲遲不見人影…台南男肚痛難忍山路旁解內急 疑跌5米深山溝溺斃

台南市六甲區一名洪姓男子與姜姓友人相約出門，行經東山區高原里一處道路時，洪男肚痛難忍下車找地方解決，但卻遲遲沒回到車上，...

台南佳里菜園火警！7旬翁「渾身冒火」 全身90％燒燙傷送醫搶救

台南市佳里區佳北路旁一處菜園今天下午傳出火警，消防人員到場後赫然發現一名男子全身嚴重燒燙傷，還聞到疑似汽油味，傷者意識模...

台南後甲國中足球隊遇火燒車驚魂 南市府：32名師生均安

台南市後甲國中足球隊今天北上桃園參加足球盃賽，途中搭乘的遊覽車突遇火燒車意外，幸得駕駛機警處理，車上32名師生均安，第一...

芎林木材場大火燒8天8夜還不停 楊文科下令查是否涉及公共危險

新竹縣芎林鄉倒別牛木材堆置場發生火警至今已燒8天8夜，消防人員精神體力都到崩潰邊緣，新竹縣長楊文科今首次到場會勘慰問，除...

相約續攤...高雄女酒後熱心幫酒友騎車 遇警一攔哭花了臉

高雄劉姓女子與朋友到夜店喝酒，準備續攤唱歌，她朋友因覺得已經喝多，請她幫忙騎機車，她沒多想便同意幫朋友騎車，不料，剛發動...

影／台南移工遇警盤查轉身逃 一頭撞上支援警員懷中

阮姓越南籍逃逸移工昨晚坐友人機車路過台南永康遇警攔查，怕被抓突然跳車，沒想到剛好另一名員警到場，他只顧著逃沒注意一頭撞上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。