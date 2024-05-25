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芎林木材場大火燒8天8夜還不停 楊文科下令查是否涉及公共危險

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣芎林鄉倒別牛木材堆置場發生火警至今已燒8天8夜，消防人員精神體力都到崩潰邊緣，新竹縣長楊文科今首次到場會勘慰問，除了指示縣府相關局處對業者違規祭出開罰，也下令警方查辦是否涉及公共危險，不過開罰同時，未來也會輔導業者合法申請。

新竹縣長楊文科表示，火警發生第一時間就責成消防局全力救援，並請消防局隨時回報掌握救災進度，經過連日打火，預計燒了超過一周的大火今天終於有望平息，因此一早特別前往現場感謝第一線辛苦的消防弟兄，感謝大家站在前線守護鄉親。

新竹縣府查出，業者堆置木材、加工太空包的場所，在法令間屬灰色地帶，不過昨天由農業處、地政處及環保局前往現勘後認定，該木材場屬山坡地保育區農牧用地，原則上需「農地農用」，但業者卻拿來堆置廢木材，難認有農用，且堆置3、4層樓高的木材都未經申請，因此決定開罰。

農業處昨已依據農業發展條例第69條規定，確認農地非農用屬違規，移請地政處處理，地政處則將依違反區域計畫法規定處罰業者。同時現場才查出有疑似磚造鐵皮違建，業者拿來加工廢木材之用，同樣不符合農業使用相關規定，將由工務處請芎林鄉公所查報是否為違建，若確定是違建將請地主限期補照或自行拆除。

火警以來因造成空汙影響周邊多個鄉鎮，楊文科也指示環保局等單位，要主動與各鄉鎮市公所合作，徹查新竹縣轄內是否有其他木材堆置場及其現況，以避免發生類似情形。

不過芎林當地傳出有不少長者因空汙惡臭造成身體不適，甚至送醫，新竹縣衛生局也介入協助，雖目前未接獲醫院通報有因火災引起呼吸道不適至急診就醫民眾，不過衛生局呼籲民眾如有因火災引起不適症狀，可就近至衛生所就醫，衛生所將主動關懷就醫民眾，以維護鄉親健康。

消防局長陳中振表示，除了消防局全力投入救災，民間水車也配合持續出水滅火，目前正利用地形掩埋填土，預計今天可撲滅火勢。

環保局長蕭宏杰指出，環保局在新竹縣設有500餘個微型感測器，民眾可隨時監控空氣品質，環保局後續會依違反空汙法第32條第1項第3款規定，裁罰業者10萬元以上、500萬元以下罰鍰，並考量火災影響空氣品質的時間及規模，加重裁罰。

芎林木材場大火悶燒多日，消防人員配合民間水車全力灌水，希望今天就能完全撲滅火勢。圖／竹縣府提供
芎林木材場大火悶燒多日，消防人員配合民間水車全力灌水，希望今天就能完全撲滅火勢。圖／竹縣府提供
芎林木材場大火悶燒多日，消防人員配合民間水車全力灌水，希望今天就能完全撲滅火勢。圖／竹縣府提供
芎林木材場大火悶燒多日，消防人員配合民間水車全力灌水，希望今天就能完全撲滅火勢。圖／竹縣府提供

新竹 環保局長 衛生所

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