台南佳里菜園火警！7旬翁「渾身冒火」 全身90％燒燙傷送醫搶救

台南市佳里區佳北路旁一處菜園今天下午傳出火警，消防人員到場後赫然發現一名男子全身嚴重燒燙傷，還聞到疑似汽油味，傷者意識模糊，送往永康奇美醫院救治，警方初步調查，這名70多歲的林姓男子與友人同住在附近，正調閱相關監視器畫面釐清案情。

南市消防局25日下午1時12分接獲報案，佳北路一處菜園有火警，距離消防隊僅5分鐘路程，立刻由佳里分隊長林士傑帶隊，出動3車6人趕到現場，到達時已有熱心民眾潑水滅火，消防人員出水降溫，發現一名男子全身90％燒燙傷，立刻送往醫院救治。

警方初步了解，這名70多歲的林姓男子與幾位友人同住在附近民宅，今天下午他一個人走到這處菜園，沒多久後就渾身冒火，到鄰近店家消費客人聽到聲響，出門目擊發現林男已成一團火球，趕快潑水並通報警消，在起火處找到打火機及疑似裝有汽油的容器，詳細經過及原因有待轄區佳里警方調查釐清。