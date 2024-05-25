影／台南移工遇警盤查轉身逃 一頭撞上支援警員懷中
阮姓越南籍逃逸移工昨晚坐友人機車路過台南永康遇警攔查，怕被抓突然跳車，沒想到剛好另一名員警到場，他只顧著逃沒注意一頭撞上，直接就逮。
永康分局大橋派出所表示，警員沈威廷、張瑞麟在永康區甲頂路巡邏時，見一機車雙載，車身搖擺騎士疑似有飲酒，上前將騎士攔下盤查。就在沈威廷盤查後座男子時，他突然跳車轉身逃跑，誰知正巧撞上後方上前協助盤查的張瑞麟。
警方指出，張瑞麟被撞後「當機立斷」，將機車乘客壓制在地，經查身分為逃跑了3年之久的阮姓越南籍移工，帶返所偵辦後依違反入出國及移民法移請移民署台南市專勤隊辦理。
永康分局呼籲民眾勿雇用非法移工，逾期居留移工遭查獲均將遣返出境，而收容雇主也會受到行政罰責，切勿抱僥倖心態因小失大。
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