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驚險！遊覽車國3龍井段火燒車 32名參賽國中師生緊急逃出

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驚險！遊覽車國3龍井段火燒車 32名參賽國中師生緊急逃出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛滿載台南後甲國中師生共32人遊覽車，今天中午行經國道三號龍井段，要載師生到桃園參加足球比賽途中，駕駛查覺車輛異常，車停路肩後全車起火，火勢猛烈，全車師生緊急逃生，起火原因由國道警方和消防局調查中。

國道警方表示，今天中午12點多，國道三號北向179.8公里發生遊覽車起火，經過初步了解，該車自台南出發，台南後甲國中要到桃園參加足球比賽，行經該路段時，31歲劉姓司機驚覺車輛有異常，立即停於外側路肩待援，停車後遊覽車立即起火燃燒。

火勢猛烈，中午12點10分滅火，一度造成車流堵約一公里，車上師生共32人均無人受傷，車上師生都逃出，再由另輛車接駁；詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。國道警方接獲報案後立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，也派遣緩撞車到現場後方警戒疏導車流，火勢撲滅後續交由台中市消防局鑑識調查。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，平做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

國道3號北向179.8公里今天中午發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。記者游振昇／翻攝
國道3號北向179.8公里今天中午發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。記者游振昇／翻攝
國道3號北向179.8公里今天中午發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。記者游振昇／翻攝
國道3號北向179.8公里今天中午發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。記者游振昇／翻攝
國道3號北向179.8公里今天中午發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。記者游振昇／翻攝
國道3號北向179.8公里今天中午發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。記者游振昇／翻攝
國道3號北向179.8公里今天中午發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。記者游振昇／翻攝
國道3號北向179.8公里今天中午發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。記者游振昇／翻攝

台南 國道 火燒車 遊覽車

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