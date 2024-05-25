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影／五股黃狗一路狂奔直衝車陣 無辜騎士「被攻擊」慘摔
新北市五股區中興路三段昨中午一隻黃狗突然竄出路口，導致騎士許男閃避不及擦撞滑倒，造成右邊手腳擦挫傷，送醫無大礙。許男沒有酒駕，事故原因待查。警方表示，若飼主放縱寵物在道路奔走，將依法開罰。不過，黃狗在闖禍後已不知所蹤，究竟是流浪狗還是有飼主的狗，仍待追查。
據了解，許姓男子（39歲）昨中午12時許，騎乘機車經過新北市五股區中興路三段往新五路方向，疑因一隻黃狗從路口竄出，他急拉煞車仍不慎擦撞小狗，導致許男人車失控滑摔，造成許男右手、右腳擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。黃狗撞車後就跑了，而許男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
警方調出監視器發現，這隻黃狗不知為何，從中興路三段從巷口撒開四腿，直奔大馬路，不管當時車水馬龍，衝入車陣，許姓機車騎士來不及反應，遭到衝撞當場滑倒。
警方表示，飼主放縱寵物在道路奔走，導致事故，後續通知飼主到案說明，並依道路交通管理條例第84條之規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰」另騎士受傷，飼主恐涉過失傷害罪嫌及相關民事責任。
新北市動保處表示，飼主因遛狗未繫繩及未善盡照顧犬隻責任，過失使動物遭受傷害致死亡，飼主行為恐違反新北市動物保護自治條例及動物保護法規定，依動保法相關規定從重罰處飼主1萬5000元罰鍰。若駕駛人撞擊犬隻未協助動物送醫，導致犬隻傷重死亡，駕駛人行為恐違反新北市動保自治條例及動保法，從重依新北市動物保護自治條例罰處3萬元罰鍰。
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