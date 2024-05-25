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台中婦第1次買股票跟著「飆股老師」穩了？她險失金20萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中71歲李姓婦人因第一次投資股票，看不懂股票走勢圖、企業報表，加入LINE股票投資教學群組，跟著「飆股老師」買股票，她看著群組成員暢談買股後「這一波又賺了」，準備從郵局領20萬元現金，以現金儲值方式跟上投資列車，還好經員警和行員及時介入，成功攔阻李婦遭詐。

台中市警察局烏日分局烏日派出所所長高銘顯今天說，警方日前接獲烏日區明道郵局行員通報，有一婦人氣提領20萬元準備投資股票，但對於投資細節卻不甚清楚，疑似遭詐騙，立即派員警龔俊嘉、林曉薇及徐英凱到場。

高銘顯說明，經員警不斷關懷詢問，李婦才出示LINE股票投資教學群組與成員的對話內容供員警查看，當場識破詐騙集團常用的詐騙手法，並提出其他詐騙案例向李婦說明，李婦聽完員警苦口婆心的分析，驚覺被騙，才打消投資股票的念頭。

李婦表示，她第一次投資股票，看不懂股票走勢圖、企業報表，因此透過手機通訊軟體加入LINE投資群組，發現「飆股老師」每天專業分析股票走勢，幫助群組成員順利進場。老師表示，近期股票大盤下跌，是投資的好時機，現在進場就可獲利翻倍，她相當心動，立刻聯繫線上營業員，預約以現金儲值方式，準備提領20萬元現金，交給股票投資專員，感謝員警和行員守護住她的血汗錢。

高銘顯呼籲，民眾應透過合法投資管道進行投資，如有標榜「保證獲利、穩賺不賠」的投資，一定是詐騙，千萬不要輕易相信，另若有疑慮應先撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當。

71歲李姓婦人（左）準備從郵局內領20萬元現金投資股票，還好員警和行員及時介入，成功攔阻李婦遭詐。記者趙容萱／翻攝
71歲李姓婦人（左）準備從郵局內領20萬元現金投資股票，還好員警和行員及時介入，成功攔阻李婦遭詐。記者趙容萱／翻攝

LINE 台中市 詐騙集團 郵局

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