快訊

她「不穿內褲」曝驚人好處！一票女性力挺：超級舒服

地牛翻身！11:48花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度4級

生性涼薄！最擅長冷戰的3大星座 雙魚偏自私、第一名超折磨人

影／高雄砂石車司機「超派」 爭道亮開山刀猛按喇叭嗆同行

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路社群今流傳一則影片，片中兩輛砂石車行駛在高雄市林園區河堤路時發生行車糾紛，其中一輛砂石車司機除沿路狂按喇叭外，趁路口紅燈時，圍堵在和其爭道的砂石車前方，司機抄了一把疑似開山刀下車示威，隨後驅車駛離；過程被他車行車記錄器錄下PO網，警方指將通知駕駛到案說明。

網路社群「社會事新聞影音」今天流傳一則影片，地點在位於高市林園區台29線往鳳山方向，影片中只見兩輛砂石車相互爭道，引發行車糾紛，其中一輛砂石車司機不甘示弱，猛朝對方按喇叭，並沿路追逐。

按喇叭的司機趁一處路口紅燈時，超車至與其爭道的砂石車前方，司機下車後，只見他手中亮出一把疑似開山刀示威，過程背後車行車記錄器錄下，車中人看到刀械連連驚呼「ㄟ，拿刀咧，拿刀子耶」。

轄區林園警分局指出，有關網傳河堤路行車糾紛一案，經查尚未接獲報案，有關影像中車輛連續按鳴喇叭行為，根據道路交通管理處罰條例第41條規定，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

另駕駛是否涉及追車或恐嚇或占用道路違規部分，警方將通知司機到案釐清，再行視其行為予以開罰。

兩輛砂石車行駛在高雄市林園區河堤路時發生行車糾紛，其中一輛砂石車司機除沿路狂按喇叭，還亮刀示威。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
兩輛砂石車行駛在高雄市林園區河堤路時發生行車糾紛，其中一輛砂石車司機除沿路狂按喇叭，還亮刀示威。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
兩輛砂石車行駛在高雄市林園區河堤路時發生行車糾紛，其中一輛砂石車司機除沿路狂按喇叭，還亮刀示威。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
兩輛砂石車行駛在高雄市林園區河堤路時發生行車糾紛，其中一輛砂石車司機除沿路狂按喇叭，還亮刀示威。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
兩輛砂石車行駛在高雄市林園區河堤路時發生行車糾紛，其中一輛砂石車司機除沿路狂按喇叭，還亮刀示威。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
兩輛砂石車行駛在高雄市林園區河堤路時發生行車糾紛，其中一輛砂石車司機除沿路狂按喇叭，還亮刀示威。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

砂石 車行

延伸閱讀

債務糾紛持開山刀、球棒相約談判 桃園男叫囂砸車

砂石車壓境輾壞八掌溪堤防便道路 南市北門居民怒吼

台2線女子開車起步後 與對向砂石車對撞 車頭毀人受困

驚悚畫面曝光！垃圾車一路擦撞護欄 未減速追撞砂石車

相關新聞

塞翻了！ 國1南向岡山段4車連環撞 回堵3公里「紫爆」

高速公路局表示，今天上午11時4分，國道1號南向348.5公里處靠近岡山交流道，發生4輛自小客車追撞事故，占用中間和內側...

高雄紅衣怪叔叔伸手拉女童背包 見男騎士靠近落跑了

高雄市鳳山區中崙五路轉保南二路地處偏僻，一名身穿紅衣的中年男昨天騎機車經過，伸手拉放學後徒步的女學童書包，幸一名男子騎機...

國道大小型車連鎖擦撞！身價千萬休旅車90度側翻 車主輕傷不願就醫

國道3號南下136.7公里苗栗西湖路段下午3點多發生事故，陳姓男子駕駛休旅車在內側車道行駛，遭失控的大型車擦撞，側翻在中...

境外牡蠣混充貼上「產地：台灣」 新北源頭廠商6萬交保

新北市林姓牡蠣批發商，涉嫌購入境外牡蠣後混充境內牡蠣，在包裝箱外貼上「產地：台灣」，賣給下游廠商通路，讓民眾誤以為是台灣...

車禍鑑定逆轉！小貨車右轉...騎士搶快撞上傷重不治 司機無罪

沈姓男子前年4月27日上午7時54分許駕駛自小貨車，沿台南下營區南59線由北往南行駛，經南59線2.8公里與西寮1之21...

影／半路強拉書包女學生嚇壞 高雄紅衣怪叔叔落網瞎扯這理由

高雄市鳳山區中崙五路昨傳紅衣男當街伸手拉國中女學生書包，幸一名男騎士目睹關切，紅衣男才逃離；男騎士事後PO網提醒家長注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。