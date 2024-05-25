影／高雄砂石車司機「超派」 爭道亮開山刀猛按喇叭嗆同行

網路社群今流傳一則影片，片中兩輛砂石車行駛在高雄市林園區河堤路時發生行車糾紛，其中一輛砂石車司機除沿路狂按喇叭外，趁路口紅燈時，圍堵在和其爭道的砂石車前方，司機抄了一把疑似開山刀下車示威，隨後驅車駛離；過程被他車行車記錄器錄下PO網，警方指將通知駕駛到案說明。

網路社群「社會事新聞影音」今天流傳一則影片，地點在位於高市林園區台29線往鳳山方向，影片中只見兩輛砂石車相互爭道，引發行車糾紛，其中一輛砂石車司機不甘示弱，猛朝對方按喇叭，並沿路追逐。

按喇叭的司機趁一處路口紅燈時，超車至與其爭道的砂石車前方，司機下車後，只見他手中亮出一把疑似開山刀示威，過程背後車行車記錄器錄下，車中人看到刀械連連驚呼「ㄟ，拿刀咧，拿刀子耶」。

轄區林園警分局指出，有關網傳河堤路行車糾紛一案，經查尚未接獲報案，有關影像中車輛連續按鳴喇叭行為，根據道路交通管理處罰條例第41條規定，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。