快訊

她「不穿內褲」曝驚人好處！一票女性力挺：超級舒服

地牛翻身！11:48花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度4級

生性涼薄！最擅長冷戰的3大星座 雙魚偏自私、第一名超折磨人

高雄環保局回饋中心火警 游泳民眾吃驚

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市環保局資源回收廠今天上午發生火警，民眾在回收廠回饋中心游泳池游泳，發現辦公室冒煙，立即向119求救，消防隊趕抵馬上撲滅火勢，初步了解，疑是電線走火引發火警，未造成傷亡，確實起火原因由消防局調查中。

高雄市環保局資源回收廠回饋地方，在高雄市小港區北林路回收廠設回饋中心，中心內有兒童遊戲室、演藝廳、閱覽室、會議室、溜冰場、籃球場、網球場，以及委外經營的室內溫水游泳池。

今天上午10時許，民眾在游泳池游泳，突然看見回饋中心辦公室冒煙，但回收廠辦公室今天因休假日沒人上班，馬上向119求救。

高雄市消防局據報環保局南區資源回收廠回饋中心發生火警，立即動員小港、大林、高桂等消防分隊趕去滅火，發現回收廠辦公室起火冒煙，馬上撲滅火勢排煙。

據了解，起火點疑在辦公室電腦後方，可能插電過熱或短路引起火警，確實起火原因仍待調查。

高雄環保局南區資源回收廠回饋中心，今天發生火警。記者林保光／翻攝
高雄環保局南區資源回收廠回饋中心，今天發生火警。記者林保光／翻攝
高雄環保局南區資源回收廠回饋中心，今天發生火警，消防隊布線搶滅火苗。記者林保光／翻攝
高雄環保局南區資源回收廠回饋中心，今天發生火警，消防隊布線搶滅火苗。記者林保光／翻攝
高雄環保局南區資源回收廠回饋中心辦公室今天發生火警，室內煙霧瀰漫。記者林保光／翻攝
高雄環保局南區資源回收廠回饋中心辦公室今天發生火警，室內煙霧瀰漫。記者林保光／翻攝

火災 環保局 高雄市

延伸閱讀

反潮電扇吹濕氣...板橋舊公寓廁所半夜冒煙 疑電線短路釀災

鳳山溪臭氣沖天魚群暴斃 民代批「魚類墳場」市府急查原因

獨／後疫情時代「不是每天旅客都很多」 高雄國際機場設櫃業者吐心聲

2024高雄公會旅展開幕 北高館超好玩

相關新聞

塞翻了！ 國1南向岡山段4車連環撞 回堵3公里「紫爆」

高速公路局表示，今天上午11時4分，國道1號南向348.5公里處靠近岡山交流道，發生4輛自小客車追撞事故，占用中間和內側...

高雄紅衣怪叔叔伸手拉女童背包 見男騎士靠近落跑了

高雄市鳳山區中崙五路轉保南二路地處偏僻，一名身穿紅衣的中年男昨天騎機車經過，伸手拉放學後徒步的女學童書包，幸一名男子騎機...

國道大小型車連鎖擦撞！身價千萬休旅車90度側翻 車主輕傷不願就醫

國道3號南下136.7公里苗栗西湖路段下午3點多發生事故，陳姓男子駕駛休旅車在內側車道行駛，遭失控的大型車擦撞，側翻在中...

境外牡蠣混充貼上「產地：台灣」 新北源頭廠商6萬交保

新北市林姓牡蠣批發商，涉嫌購入境外牡蠣後混充境內牡蠣，在包裝箱外貼上「產地：台灣」，賣給下游廠商通路，讓民眾誤以為是台灣...

車禍鑑定逆轉！小貨車右轉...騎士搶快撞上傷重不治 司機無罪

沈姓男子前年4月27日上午7時54分許駕駛自小貨車，沿台南下營區南59線由北往南行駛，經南59線2.8公里與西寮1之21...

影／半路強拉書包女學生嚇壞 高雄紅衣怪叔叔落網瞎扯這理由

高雄市鳳山區中崙五路昨傳紅衣男當街伸手拉國中女學生書包，幸一名男騎士目睹關切，紅衣男才逃離；男騎士事後PO網提醒家長注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。