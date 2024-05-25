高雄環保局回饋中心火警 游泳民眾吃驚

高雄市環保局資源回收廠今天上午發生火警，民眾在回收廠回饋中心游泳池游泳，發現辦公室冒煙，立即向119求救，消防隊趕抵馬上撲滅火勢，初步了解，疑是電線走火引發火警，未造成傷亡，確實起火原因由消防局調查中。

高雄市環保局資源回收廠回饋地方，在高雄市小港區北林路回收廠設回饋中心，中心內有兒童遊戲室、演藝廳、閱覽室、會議室、溜冰場、籃球場、網球場，以及委外經營的室內溫水游泳池。

今天上午10時許，民眾在游泳池游泳，突然看見回饋中心辦公室冒煙，但回收廠辦公室今天因休假日沒人上班，馬上向119求救。

高雄市消防局據報環保局南區資源回收廠回饋中心發生火警，立即動員小港、大林、高桂等消防分隊趕去滅火，發現回收廠辦公室起火冒煙，馬上撲滅火勢排煙。