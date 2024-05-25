反潮電扇吹濕氣...板橋舊公寓廁所半夜冒煙 疑電線短路釀災

新北市板橋區一處舊公寓昨天凌晨發生火警，消防人員到場發現疑似裝設在廁所的電扇電線短路，導致廁所天花板燒熔引起，所幸屋內人員及時逃生，僅60多歲女屋主因吸入些許濃煙，預防性送醫後無大礙。

新北市消防局昨天凌晨3時許獲報，板橋區篤行路二段一處公寓4樓住戶報案表示，住家內發生火警，轄區消防局第一救災救護大隊出動多輛人車到場搶救，經查為公寓廁所裝設的電扇電線短路，導致廁所天花板燒熔引起，消防人員立即疏散住戶，同時迅速撲滅火勢。據了解，疑似使用電扇吹乾廁所內溼氣釀災。

消防局第一救災救護大隊長羅凱文表示，火警發生時應立即撥打119報案電話並大聲呼救及迅速逃生，使用電器電線及延長線等勿綑綁並定期檢查廚房、廁所、臥室及客廳使用電氣設備之安全，耗電量大的冷氣室外機附近、陽台等勿堆放雜物。住家室內應安裝住宅用火災警報器，於火災發生時可提早偵測並發出極大的警報聲響，讓民眾即早應變逃生，避免發生重大傷亡。