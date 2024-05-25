影／半路強拉書包女學生嚇壞 高雄紅衣怪叔叔落網瞎扯這理由

高雄市鳳山區中崙五路昨傳紅衣男當街伸手拉國中女學生書包，幸一名男騎士目睹關切，紅衣男才逃離；男騎士事後PO網提醒家長注意「怪阿伯」；警方調監視器追人，今晨查出是葉姓男子所為；葉辯稱，因見女學生書包重，好意指導減輕壓力，只碰到女學生左手，超瞎理由警方未採信，依社維法將他移送裁處。

臉書社團「鳳山人在地大小事」昨晚貼出一則訊息，原PO貼文一開始即提醒，「請家長注意，如果小孩會單獨經過中崙國小後門的中崙五路口轉保南二路，因此路段較偏僻，要隨時注意奇怪的陌生人」。

貼文中指出，騎車經過的時候覺得這個阿伯怪怪的，騎士指當時從後照鏡看，看見阿伯伸手拉小孩的包包，小孩又把包包抓回來，抓的緊緊的，讓他直覺掉頭回去，想問看看他們是不是認識。

原PO說，他將機車停在兩人前面，紅衣騎士見到他就說沒事，然後騎走了，讓原PO慶幸，還好小朋友也沒事。妹妹跟他說謝謝的時候，讓他覺得好險有繞回來看。

有網友看到貼文還附上紅衣男和女學童的照片，嚇得直呼「好可怕」；有網友認為「如果有警察看到這張圖片要趕快處理，才不會有下一個受害者 要趕快報警」；有網友則感謝原PO，「幸好有你即時救援，不然真的不敢想像後果會如何」。

警方獲悉貼文訊息後，隨即調閱監視器「以車追人」，今天凌晨在犯案地附近查獲是葉姓男子（61歲）所為，通知他到案說明。

當工人的葉男落網聲稱，當時騎車路過，看見女學生身負書包等重物在路上行走，好意指導她如何背負書包以減輕壓力，過程中只碰觸到女學生左手臂； 警方比對監視影像，發現葉男雖無觸摸女學生其他身體部位，但女學生當下有嚇到做出往後退縮的動作。