金山民宅成賭窟12人被逮 違建車庫賭客進出助長拆除了

新北市金山警分局今年2月在金山區一處民宅查獲賭博，逮捕負責人及賭客12人送辦，警方發現有車道進出掩護，通報新北市公安稽查小組認定民宅旁車庫屬違章建築，要求屋主自行拆除，否則列為優先對象強制拆除，昨天金山警與市府違章建築拆除大隊，確認屋主已自行拆除完畢。

金山警分局2月派員多日埋伏、蒐證，逮捕蔡姓及簡姓主嫌及賭客12人，現場起獲天九牌、骰子及賭資與抽頭金近80萬元，依賭博罪送辦及違反社會秩序維護法裁罰。但警方發現該賭窟隱密，主要是在民宅旁另建車庫讓賭客開車進進出出，掩入耳目。

警方經報請新北市政府公安聯合稽查小組，認定該處確屬違章建築，5月17日要求屋主限期自行拆除，未依限拆除者，列入優先排拆目標，由拆除大隊強制執行拆除，並會向屋主收取執行拆除費用，屋主表明會自己拆除，金山警分局、拆除大隊昨天會勘，確認違建屋主已自行拆除完畢。

據附近居民表示，常看到陌生車子進進出出，但以為是私人朋友，且多在晚上或半夜，進出妨害地方安寧，出入複雜，地方不知竟藏有賭場，但違建車庫則存在已久，此次因為被查出賭場拆除，大家都說「終於拆了」，還地方平靜。