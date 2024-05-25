快訊

信表態「我一直支持統一啊！」 稱忙錄音：抱歉來晚了

補教師轉貼文「社運妹最好上了」遭炎上！2機構火速解約：永不錄用

只剩4個月！他想換iPhone 15「還是等9月新機」 果粉急喊做這事：進可攻退可守

金山民宅成賭窟12人被逮 違建車庫賭客進出助長拆除了

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山警分局今年2月在金山區一處民宅查獲賭博，逮捕負責人及賭客12人送辦，警方發現有車道進出掩護，通報新北市公安稽查小組認定民宅旁車庫屬違章建築，要求屋主自行拆除，否則列為優先對象強制拆除，昨天金山警與市府違章建築拆除大隊，確認屋主已自行拆除完畢。

金山警分局2月派員多日埋伏、蒐證，逮捕蔡姓及簡姓主嫌及賭客12人，現場起獲天九牌、骰子及賭資與抽頭金近80萬元，依賭博罪送辦及違反社會秩序維護法裁罰。但警方發現該賭窟隱密，主要是在民宅旁另建車庫讓賭客開車進進出出，掩入耳目。

警方經報請新北市政府公安聯合稽查小組，認定該處確屬違章建築，5月17日要求屋主限期自行拆除，未依限拆除者，列入優先排拆目標，由拆除大隊強制執行拆除，並會向屋主收取執行拆除費用，屋主表明會自己拆除，金山警分局、拆除大隊昨天會勘，確認違建屋主已自行拆除完畢。

據附近居民表示，常看到陌生車子進進出出，但以為是私人朋友，且多在晚上或半夜，進出妨害地方安寧，出入複雜，地方不知竟藏有賭場，但違建車庫則存在已久，此次因為被查出賭場拆除，大家都說「終於拆了」，還地方平靜。

金山警分局說，警方偵辦刑案時，利用「第三方警政」概念，如有違建等涉及公安部分，通報市府各局處的力量，剷除治安疑慮場所，除瓦解不法賭場外，也讓地方恢復安寧。

金山一處賭場車庫違建，金山警分局與新北市政府違章建築拆除大隊，昨天會勘確認屋主已自行拆除完畢。記者游明煌／翻攝
金山一處賭場車庫違建，金山警分局與新北市政府違章建築拆除大隊，昨天會勘確認屋主已自行拆除完畢。記者游明煌／翻攝
金山一處賭場車庫違建，金山警分局與新北市政府違章建築拆除大隊，昨天會勘確認屋主已自行拆除完畢。記者游明煌／翻攝
金山一處賭場車庫違建，金山警分局與新北市政府違章建築拆除大隊，昨天會勘確認屋主已自行拆除完畢。記者游明煌／翻攝
金山一處賭場車庫違建，金山警分局與新北市政府違章建築拆除大隊，昨天會勘確認屋主已自行拆除完畢。記者游明煌／翻攝
金山一處賭場車庫違建，金山警分局與新北市政府違章建築拆除大隊，昨天會勘確認屋主已自行拆除完畢。記者游明煌／翻攝

賭博 金山

延伸閱讀

芎林廢木場燒8天7夜釀空汙 竹縣府將開罰還要查違建

拆違建挨批大小眼 議員怒批建管處成「基泰小弟」

國土新法違建農舍重罰百萬以上 雲林議員：會死人啦！

影／台中南屯手機行藏賭場...專車接送中空辣妹迎客

相關新聞

高雄紅衣怪叔叔伸手拉女童背包 見男騎士靠近落跑了

高雄市鳳山區中崙五路轉保南二路地處偏僻，一名身穿紅衣的中年男昨天騎機車經過，伸手拉放學後徒步的女學童書包，幸一名男子騎機...

國道大小型車連鎖擦撞！身價千萬休旅車90度側翻 車主輕傷不願就醫

國道3號南下136.7公里苗栗西湖路段下午3點多發生事故，陳姓男子駕駛休旅車在內側車道行駛，遭失控的大型車擦撞，側翻在中...

台南同村落兩父子檔談判起衝突 1男持刀傷人自己也傷重不治

台南市下午發生一起凶殺案，學甲區宅港里兩對父子相約談判，跑到鹽水區防汛道路旁一間小廟，後來雙方一言不合發生衝突，在廟裡就...

金山民宅成賭窟12人被逮 違建車庫賭客進出助長拆除了

新北市金山警分局今年2月在金山區一處民宅查獲賭博，逮捕負責人及賭客12人送辦，警方發現有車道進出掩護，通報新北市公安稽查...

畢旅疑中邪 6國中生送醫無大礙

花蓮縣某國中9年級學生赴南部畢業旅行，其中5女1男昨凌晨在墾丁一間旅館突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，有學生描...

淡水越南籍失聯移工拒捕 2樓跳窗摔斷右腿送醫

淡水警方今天下午前往新北淡水埔子一處民宅查緝失聯移工，一名越南籍失聯移工拒捕從2樓跳下，當場摔斷右腿，所幸送醫急救沒有生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。