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畢旅疑中邪 6國中生送醫無大礙

聯合報／ 記者潘欣中劉星君王勇超王燕華／連線報導

屏東縣消防局昨凌晨12點13分，接獲報案花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，意識清楚，但肢體無力。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局昨凌晨12點13分，接獲報案花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，意識清楚，但肢體無力。記者劉星君／翻攝
花蓮縣某國中9年級學生赴南部畢業旅行，其中5女1男昨凌晨在墾丁一間旅館突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，有學生描述在房內看見不明物體，疑「中邪」。校方表示，學生已出院，無大礙，昨返回花蓮。花蓮縣府教育處啟動輔導機制，密切關注學生身心狀況。

屏縣消防局昨凌晨12點多接獲報案，5名學生抽搐、哭泣、無力等症狀，分送恆春鎮3間醫院，發生事件後，學校也半夜換飯店，凌晨3點多另一名女學生出現類似症狀後搭車就醫，6人昨清晨出院，繼續畢旅行程。

恆春警分局調查，現場未發現違禁品。恆基指出，學生出現過度換氣情形，過度緊張造成身體症狀，施打生理食鹽水、服止暈藥休息後，觀察已恢復正常。花蓮這所國中畢業旅行4天3夜，昨最後一天，共23名學生、2名老師。

高雄長庚精神科主任王亮人說，民眾發現有人意識或身體狀況異常，不知該如何解釋，會認為是「中邪」，但通常在醫學都能做出解釋，「最重要的是不要給孩子貼標籤」。

民俗專家柯武村說，學生晚上住陌生飯店，可能會講鬼故事，也可能聽到怪聲而害怕，心理作用影響，的確容易出現集體歇斯底里，建議可帶學生到大廟收驚。

臨床心理師石昱棋說，這是壓力事件，後續要觀察有無情緒緊張、低落，若持續一個月無緩解，仍有驚恐反應等，要盡快就醫。

恆春 花蓮 飯店

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