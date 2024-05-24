高雄紅衣怪叔叔伸手拉女童背包 見男騎士靠近落跑了
高雄市鳳山區中崙五路轉保南二路地處偏僻，一名身穿紅衣的中年男今天騎機車經過，伸手拉放學後徒步的女學童書包，幸一名男子騎機車經過，折返靠近關切，紅衣男急撇清說「沒事」火速騎車離去；男騎士將過程PO網，提醒家長注意「怪阿伯」；轄區警方指，將通知紅衣男和貼文者到案說明。
臉書社團「鳳山人在地大小事」今晚貼出一則訊息，原PO貼文一開始即提醒，「請家長注意，如果小孩會單獨經過中崙國小後門的中崙五路口轉保南二路，因此路段較偏僻，要隨時注意奇怪的陌生人」。
貼文中指出，騎車經過的時候覺得這個阿伯怪怪的，騎士指當時從後照鏡看，看見阿伯伸手拉小孩的包包，小孩又把包包抓回來，抓的緊緊的，讓他直覺掉頭回去，想問看看他們是不是認識。
原PO說，他將機車停在兩人前面，紅衣騎士見到他就說沒事，然後騎走了，讓原PO慶幸，還好小朋友也沒事。妹妹跟他說謝謝的時候，讓他覺得好險有繞回來看。
有網友看到貼文還附上紅衣男和女學童的照片，嚇得直呼「好可怕」；有網友認為「如果有警察看到這張圖片要趕快處理，才不會有下一個受害者 要趕快報警」；有網友則感謝原PO，「幸好有你即時救援，不然真的不敢想像後果會如何」。
轄區鳳山警分局指出，尚未接獲相關報案；南成派出所已調閱周邊路口監視器，將通知紅衣男及PO文民眾至派出所釐清案情，同時也將加強該路段周邊巡邏。
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