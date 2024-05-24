國道大小型車連鎖擦撞！身價千萬休旅車90度側翻 車主輕傷不願就醫

國道3號南下136.7公里苗栗西湖路段下午3點多發生事故，陳姓男子駕駛休旅車在內側車道行駛，遭失控的大型車擦撞，側翻在中線車道，眼尖者發現休旅車是身價逾千萬元的邁巴赫頂級休旅車，駕駛陳姓男子受輕傷，但不願就醫，事故原因和責任待調查釐清。

這起事故造成後方大塞車，約在1個多小時後狀況排除，恢復正常通行。

國道警方初步調查，下午3點26分許姓男子駕駛全聯結車行駛外側車道，疑似變換車道不當，擦撞到中線車道李姓男子駕駛的半聯結車，導致半聯結車失控擦撞到內側車道陳姓男子的白色休旅車，休旅車懸掛租賃車牌，被擦撞後又撞擊內側護欄，側翻在中線車道，駕駛陳男輕傷不願就醫，3名駕駛經檢測都沒有酒駕。

警方呼籲，「變換車道不當」是高速公路事故常見的肇事原因，除處罰3000至6000元，如果因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，變換車道應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角及安全間距，再開始變換，以維交通安全。