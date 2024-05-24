獨／新北龍舟賽遭詐團盯上…民眾LINE遞個資應徵工作人員 主辦籲別上當
端午節將至，新北市將辦第14屆龍舟錦標賽，98隊好手將爭奪245萬元獎金。沒想到新北市長侯友宜日前才剛參加祭江點睛儀式，就有民眾反映看到臉書上在徵工作人員，透過LINE交基本資料，「愈想愈怪，是不是遇上詐騙？」主辦單位新北市議會澄清並無徵工作人員，切勿受騙。不僅新北，就連蘇澳鎮公所也發文澄清未對外招募。
新北市議會與新北市體育總會將於6月9日、10日在蘆洲微風運河辦新北市議長盃第14屆龍舟錦標賽，卻疑似被詐騙集團盯上。一名張姓男子致電新北體育總會，表示日前在臉書看到徵龍舟賽工作人員要發毛巾和水，指定6月10日上午10點在大會舞台集合，薪資可現領2千元，他透過LINE聯絡並交基本資料，「但覺得時間怪怪的，想確認是否為詐騙？」
新北市議會受訪表示，龍舟錦標賽今年辦第14年，從未遇過這種事，主辦單位絕對沒有透過網路管道對外徵工作人員，聽說其他縣市也有遇到類似狀況，感覺這種手法是想要騙取全台民眾個資或小額押金，甚至是銀行存摺封面等等，希望民眾切勿受騙。
不僅如此，蘇澳鎮公所日前也在臉書發文表示，發現有網友在臉書號召龍舟錦標賽工作人員，且有給薪，海上龍舟競渡活動均為公所同仁擔任工作人員，並未對外招募活動人力。
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