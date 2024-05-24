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淡水越南籍失聯移工拒捕 2樓跳窗摔斷右腿送醫
淡水警方今天下午前往新北淡水埔子一處民宅查緝失聯移工，一名越南籍失聯移工拒捕從2樓跳下，當場摔斷右腿，所幸送醫急救沒有生命危險。警現場另逮2名逃逸移工，一併帶回偵辦，警詢後依法解送移民署專勤隊處置。
據了解，越南籍失聯移工阮男（38歲、2019年雇主通報失聯）、阮男（33歲、2020年雇主通報失聯）、陳男（39歲、2023年雇主通報失聯）與另名在逃失聯移工，4人租住新北市淡水區公埔子一處民宅2樓。
今天下午2時許淡水警方接獲民眾檢舉，位於淡水區公埔子民宅2樓出入分子複雜，疑有外籍失聯移工。警方趕緊派員前往查看。只見屋內4名失聯移工見警倉皇竄逃。其中38歲阮姓越南籍失聯移工拒捕從2樓跳窗躲緝，當場摔斷右腿，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。
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