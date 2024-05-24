淡水越南籍失聯移工拒捕 2樓跳窗摔斷右腿送醫

淡水警方今天下午前往新北淡水埔子一處民宅查緝失聯移工，一名越南籍失聯移工拒捕從2樓跳下，當場摔斷右腿，所幸送醫急救沒有生命危險。警現場另逮2名逃逸移工，一併帶回偵辦，警詢後依法解送移民署專勤隊處置。

據了解，越南籍失聯移工阮男（38歲、2019年雇主通報失聯）、阮男（33歲、2020年雇主通報失聯）、陳男（39歲、2023年雇主通報失聯）與另名在逃失聯移工，4人租住新北市淡水區公埔子一處民宅2樓。