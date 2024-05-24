台南同村落兩父子檔談判起衝突 1男持刀傷人自己也傷重不治

台南市下午發生一起離奇命案，學甲區宅港里兩對父子平日有爭執，莊姓父子到郭父擔任廟公的小廟，要求郭男出面道歉，沒想雙方碰面後起爭執，持剪刀、球棒互傷，郭父為制止手部被劃傷，沒想到郭男又跑進廟裡，拿出水果刀後往胸口猛刺，警消據報後趕到現場，將受傷3人送醫，郭男最後傷重不治，全案正由新營警分局調查中。

南市消防局24日下午接獲報案，鹽水區防汛道路旁有民眾糾紛致傷，派遣學甲、北門、將軍分隊3部救護車到場，現場血跡斑斑，有一名30歲郭姓男子倒地失去生命跡象，另名29歲莊姓男子背、腹有疑似刀傷，還有郭父手部受傷，分別送往佳里奇美、麻豆新樓救治，郭男因傷勢過重不治。

警方初步調查，莊姓父子到廟裡找郭父，要郭男出面道歉，郭男到場後雙方起了口角，莊男持球棒毆打郭男，郭男不忿以剪刀回擊，莊男手持的鋁棒都被打歪，但也遭郭男刺中負傷，兩人從廟裡打到廟外，這時郭男突然又衝回廟裡，持水果刀往胸口猛刺，隨後倒地不起。

郭男當場沒了呼吸心跳，送醫後因血胸、氣胸嚴重不治身亡，雙方為何發生爭執，整起事件經過正由轄區新營警分局調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980