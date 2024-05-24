獨／屏東縣王船文化館快完工 驚傳工安意外墜樓釀1死

位在屏東縣東港鎮的屏東縣王船文化館本月21日上午驚傳工安意外，屏東縣王船文化館工程進入收尾階段，21日上午10點15分許，弱電工程黃男與同事搬運工地器材時，疑不慎踩空從工地4樓墜落到1樓地板，送醫後不治。南區職安中心表示，以要求跟災害相關高風險性工作全面停工，釐清事發經過。

南區職安中心表示，持續調查事發過程，因沒有人看到怎麼掉落的，黃男在完成的管道間，拉一條弱電系統的線，從4樓管道間開口墜落，到場初步了解現場作業有缺失，沒有安全設備，已要求跟災害相關的高風險性工作都全面暫停。

據了解，弱電工程工人黃姓男子與同事在搬運工地器材時，黃男不慎踩空從工地4樓墜落於1樓地板，黃男頭部後方有撕裂傷，地面有大量血跡，報案後消防局送東港輔英醫院急救，後續轉至高雄榮總，仍不治。

屏東縣府文化處表示，屏東縣王船文化館工程已接近後續收尾工作，王船文化館預計9月東港迎王時試營運，年底正式開幕。勞青處表示，案發後通報勞檢單位南區職安中心，並派職災勞工個案主動服務人員關懷和提供相關個案服務。

屏東縣議員陳揚獲悉重大工安事故，今到王船文化館了解發生經過，陳揚說，縣府的重大工程發生工安事故，勞青處扮演的的角色卻很薄弱，勞檢這塊有無落實，應更重視勞工安全。