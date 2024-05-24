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佛跳牆事件燒到女主持人 「假」雄中老師想詐30萬露餡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

近來不少冒名訂餐、要求業者代訂佛跳牆詐騙事件，未料，事件燒到婚禮主持人；高雄一名擔任活動主持的王姓女子，接獲自稱雄中老師的李姓男子聯繫，聲稱要辦優秀老師頒獎典禮，希望王當主持人，並要求王代訂38萬元床架，因理由離譜，王赴學校查證，才知無此人，王報案後，警方已列案調查。

冒名訂餐詐騙案例層出不窮，高雄市新興區一家餐廳業者日前在網路PO文，指新興高中一名李姓主任聲稱學校教師要聚餐，訂了5000元晚餐，直到晚上7時15分人都沒來，後去電學校查詢竟查無此人，業者慶幸指，還好沒代訂佛跳牆，僅損失餐前預備的菜。

誆訂佛跳牆事件燒到婚禮活動業者，高雄市一名王姓女子在網路貼文，指自己遇到詐騙，對方聲稱是雄中的李姓老師，聲稱學校要辦優秀老師的頒獎典禮，希望她當主持人，後要求王順便代訂床架，先匯38萬元，並提供帳戶供王匯款。

王女察覺事有蹊蹺，親自赴學校查證，才知並無這位李姓主任，於是前往三民一警分局報案，並在網路貼出警方受理的三聯單，提醒同業注意。

有網友見貼文指，「要你們辦頒獎典禮，然後突然訂床架這套路也太奇妙」；有網友則認為「真是到處是陷阱大家都要小心，要確認，再確認」、「好加在沒有財損，還學了經驗」。

轄區三民一警分局警方指出，因王女察覺有異，親赴學校確認後始發現係詐騙，所幸並無任何財損，分局獲報後已依規定受理，將調閱帳號資料並通知帳戶所有人到案說明，以釐清案情。

佛跳牆圖片。（示意圖）本報資料照片
佛跳牆圖片。（示意圖）本報資料照片

佛跳牆 網路 詐騙

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