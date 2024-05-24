快訊

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

遭控「妨害性自主」 賀軍翔發聲明止血：未與人有踰矩行為

炒菜熱油濺出鍋具…新北女急注水降溫釀「油蒸氣向上竄」 天花板遭燒熔

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一棟民宅今天下午冒出大量濃煙，消防局獲報人車趕抵，現場已無火勢剩餘煙。消防員殘火處理，發現廚房天花板疑因熱油、蒸氣向上飄竄，部分燒熔，所幸火勢沒有延燒、沒有人受傷，原因待查。

據了解，新北市新莊區一棟5層樓舊公寓2樓，今天下午2時47分左右突然冒出大量濃煙。新北市消防局獲報出動消防人員24人、各式搶救車輛10車趕抵，消防員布水線入內灌救，現場火勢已滅剩餘煙，廚房天花板因熱油、蒸氣四濺部分燒熔。

消防員詢問65歲女屋主起火原因，女屋主說，起火前正在炒菜，但鍋內熱油往旁四濺，她一時緊張，趕緊將鍋具放到洗手台，旋即打開水龍頭注水降溫。導致鍋具內熱油、蒸氣遇水往上竄濺，部分天花板及燈具燒熔。所幸火勢沒延燒、沒有人受傷，原因待查。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾煮食若遇油鍋起火，先保持冷氣切勿驚慌，切勿試圖灑水，應先使用鍋蓋覆蓋油鍋，同時關閉爐上火源及抽油煙機，待靜置2分鐘以上使得降溫。另外，爐具應選用「有熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或使用「時間異常遮斷功能」的爐具。同時安裝住宅警報器，就能遠離火災，保障居家平安。

新北市新莊區一棟民宅今天下午發生火警，消防員殘火處理，發現疑似鍋具油煙四濺，天花板、燈具燒熔。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一棟民宅今天下午發生火警，消防員殘火處理，發現疑似鍋具油煙四濺，天花板、燈具燒熔。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一棟民宅今天下午發生火警，消防員殘火處理，發現疑似鍋具油煙四濺，天花板、燈具燒熔。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一棟民宅今天下午發生火警，消防員殘火處理，發現疑似鍋具油煙四濺，天花板、燈具燒熔。記者曾伯愷／翻攝

天花板 消防員

延伸閱讀

松鼠咬破水管！高市北嶺國小教室天花板掉出「比課本大」水泥塊

成大勝利校區體育館健身房失火 濃煙竄出人員緊急疏散

5分鐘內陡降6千英尺！旅客憶新航死亡亂流瞬間：行李櫃被人「撞出凹陷」

台股沒有天花板…「3萬點」也不無可能？ 專家曝三續強理由：ETF要抱緊抱牢

相關新聞

驚險瞬間曝光！新北電線桿往下傾倒 白衣男騎腳踏車提早經過躲一劫

新北市新莊區一支電線桿今天下午突然傾倒，差點壓到路過一輛腳踏車，警、消獲報趕抵，拉起封鎖線管制交通。所幸現場沒有人受傷，...

廢棄宿舍藏3具白骨！1具DNA比對結果出爐 賴阿嬤時隔49年落葉歸根

今年3月基隆有工人拆除廢棄宿舍時，發現3個米袋內有頭顱及白骨，經報請基隆地檢署檢察官相驗，拼湊為3具人骨，警方組成專案小...

佛跳牆事件燒到女主持人　「假」雄中老師想詐30萬露餡

近來不少冒名訂餐、要求業者代訂佛跳牆的詐騙事件，未料，事件燒到婚禮主持人；高雄一名擔任活動主持的王姓女子，接獲自稱雄中老...

熱油濺出鍋具急注水降溫 油蒸氣向上竄…天花板熔了

新北市新莊區一棟民宅今天下午冒出大量濃煙，消防局獲報人車趕抵，現場已無火勢剩餘煙。消防員殘火處理，發現廚房天花板疑因熱油...

債務糾紛持開山刀、球棒相約談判 桃園男叫囂砸車

20歲的吳姓男子與27歲的林姓男子雙方有債務糾紛，今凌晨1時許，雙方各自帶朋友於桃園中壢三光路上談判，雙方談不成起口角，...

一路向北騎70公里…高雄老伯在台南山區失去蹤跡 警消搜索5天找到了

高雄市一名80歲劉老伯日前騎機車出門失聯，家人向警方報案，一查才發現他竟往北騎了70多公里，在台南山區失去蹤影，警消動員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。