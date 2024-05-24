炒菜熱油濺出鍋具…新北女急注水降溫釀「油蒸氣向上竄」 天花板遭燒熔
新北市新莊區一棟民宅今天下午冒出大量濃煙，消防局獲報人車趕抵，現場已無火勢剩餘煙。消防員殘火處理，發現廚房天花板疑因熱油、蒸氣向上飄竄，部分燒熔，所幸火勢沒有延燒、沒有人受傷，原因待查。
據了解，新北市新莊區一棟5層樓舊公寓2樓，今天下午2時47分左右突然冒出大量濃煙。新北市消防局獲報出動消防人員24人、各式搶救車輛10車趕抵，消防員布水線入內灌救，現場火勢已滅剩餘煙，廚房天花板因熱油、蒸氣四濺部分燒熔。
消防員詢問65歲女屋主起火原因，女屋主說，起火前正在炒菜，但鍋內熱油往旁四濺，她一時緊張，趕緊將鍋具放到洗手台，旋即打開水龍頭注水降溫。導致鍋具內熱油、蒸氣遇水往上竄濺，部分天花板及燈具燒熔。所幸火勢沒延燒、沒有人受傷，原因待查。
新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾煮食若遇油鍋起火，先保持冷氣切勿驚慌，切勿試圖灑水，應先使用鍋蓋覆蓋油鍋，同時關閉爐上火源及抽油煙機，待靜置2分鐘以上使得降溫。另外，爐具應選用「有熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或使用「時間異常遮斷功能」的爐具。同時安裝住宅警報器，就能遠離火災，保障居家平安。
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