一路向北騎70公里…高雄老伯在台南山區失去蹤跡 警消搜索5天找到了

高雄市一名80歲劉老伯日前騎機車出門失聯，家人向警方報案，一查才發現他竟往北騎了70多公里，在台南山區失去蹤影，警消動員搜索，從公路找到山路，連續5天不間斷搜索，昨日下午總算在六甲區一處偏僻竹林找到奄奄一息的劉老伯，員警二話不說立刻抱起他跑到鐵牛車可及的路段，轉運交由救護人員送醫救治，所幸僅有脫水狀況，生命無虞，讓眾人都鬆了一口氣。

據知，劉男有失智症、糖尿病，18日早上騎機車出門後，家屬都聯絡不上，先跑到台南市區警局報案，由車辨系統查出劉男從高雄湖內循台17線一路向北，到學甲區後轉174線往東騎行，進入六甲區山區後就不知所蹤，轄區麻豆警分局接到消息後，立刻調閱相關監視器等資料，判斷可能的路線。

警方從路線推測，劉男最後消失地點在多個行政區交界處，發動警義消全力搜索，從道路找到山間小徑，連機車難以進入的小路都列入搜查，23日麻豆警分局調動常訓人力，發動逾20名員警地毯式搜查，在前義警陳清泉帶領下，在一處竹林入口發現掉落的機車後視鏡，深入後發現劉男癱倒在地。

湖山所所長許允昌大喊「找到了！」當時劉男身體極為虛弱，但一息尚存，許允昌先替他補充水分，再抱起劉男跑向鐵牛車，接駁到附近民居，由救護車送往柳營奇美醫院救治，警方判斷劉男迷航後試圖脫困未果體力不支，而這幾天山區都有零星雨勢，或許是靠著雨露才能維持住。