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廢棄宿舍藏3具白骨！1具DNA比對結果出爐 賴阿嬤時隔49年落葉歸根

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
經DNA比對確認身分正名，家屬今天領回骨骸安葬，讓離家長達49年的賴老阿嬤，終於有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂。記者游明煌／翻攝
經DNA比對確認身分正名，家屬今天領回骨骸安葬，讓離家長達49年的賴老阿嬤，終於有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂。記者游明煌／翻攝

今年3月基隆有工人拆除廢棄宿舍時，發現3個米袋內有頭顱及白骨，經報請基隆地檢署檢察官相驗，拼湊為3具人骨，警方組成專案小組偵辦，依現場2張疑似亡者姓名的破碎字條，其中1張拼湊出姓名為賴姓老阿嬤。經DNA比對確認身分順利正名，家屬今天領回骨骸安葬，讓離家長達49年的賴老阿嬤終於有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂。

今年3月26日工人拆除廢棄宿舍發現3個米袋內有頭顱及白骨案，原本以為是命案，但後來發現白骨年代久遠，經警方拼湊現場留有的破碎字條，其中1張拼湊出姓名為賴姓老婦，警方一一過濾相關人，最後確認是新北市萬里地區賴姓民眾家族。

經查，家屬民國64年間請撿骨師撿拾賴姓老婦，她在民國17年出生，民國57年死亡，遺骨欲入塔，撿骨師卻將遺骨帶走後音訊全無，迄今已49年之久。

檢察官採集家屬檢體送法務部法醫研究所與3具骨骸比對DNA親緣關係，DNA檢體比中，證明其中1具骨骸就是失蹤長達49年的賴姓老婦。

檢察官5月22日發函基隆市殯葬所將骨骸發還家屬，無名骨骸順利正名為賴某某，家屬24日領回骨骸安葬，讓離家長達49年的賴老阿嬤終於有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂。

另2具白骨的身分仍不明，現場另有一張破碎字條，寫有「林家祖先」，是否有關聯還要釐清。第三分局說，基隆市、新北市金山、萬里等地區，若有民衆民國5、60年間有同樣骨骸被撿骨師帶走情事，請與分局聯繫，將安排採驗檢體比對親緣關係確認骨骸身分。

經DNA比對確認身分正名，家屬今天領回骨骸安葬，讓離家長達49年的賴老阿嬤，終於有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂。記者游明煌／翻攝
經DNA比對確認身分正名，家屬今天領回骨骸安葬，讓離家長達49年的賴老阿嬤，終於有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂。記者游明煌／翻攝

基隆 老婦

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