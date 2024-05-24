Gogoro拼裝改成燃油飆車 警扣車法辦交監理單位銷毀

基隆市七堵區台鐵百福車站前常有改裝機飆車，警方5日埋伏圍捕盤查，現場查獲改裝機車飆車行為，依違反道路交通管理處罰條例舉發7件，警方報請檢方擴大偵辦，昨天持搜索票拘提非法薛姓改業者，查扣4輛改裝拼裝，訊後依妨害公眾往來安全罪嫌移基隆地檢署偵辦。令警方訝異的是，其中一輛是將電動車Gogoro，拼裝改成燃油機車，加強速度。

基隆市警察局第三分局5日凌晨1時30許，在基隆市明德三路百福火車站前埋伏，發現有飆車群眾競速，隨即圍捕盤查，現場依違反道路交通管理處罰條例舉發7件。警方鎖定改裝業者偵辦，昨向基隆地檢署及法院聲請拘票、搜索票，搜索薛男（32歲）的車行，當場查扣4輛違法拼裝機車。

警方說，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛規定，可開罰3600元以上，1萬800元以下罰鍰，並當場禁止駕駛、同時沒入車輛，已將4輛機車交由監理單位銷毀。

三分局五組組長周嘉哲說，日前有3輛改裝機車在道路上飆車，嚴重影響公眾往來安全及社區安寧，其中一輛是將電動車Gogoro，違法拼裝成燃油機車，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，持拘票、搜索票強勢刑事偵查手段介入，查獲薛男等2人到案，查扣4輛非法改裝拼裝機車，其中一輛黃色改裝車就是日前在百福車站前飆車的機車。

周嘉哲表示，呼籲改裝業者勿任意違法改裝，如拆除消音器，依道交條例第43條危險駕駛舉發，處6千到3萬6千元並吊扣牌照；如有改裝引擎、電腦認定為拼裝車輛處理，依道交條例銷毀。