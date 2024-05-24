影／松山機場搭機禁帶防狼噴霧器 他交出前隨手噴一下...出事了
松山機場今早傳出有旅客亂噴辣椒水，航警局清查發現，現場是黃男準備搭機出國，安檢時被告知禁帶防狼噴霧器，他試噴噴霧，隨後將噴霧器交出，過程中未引起恐慌，但現場一名航空公司地勤人員感覺呼吸不適，報警處理，全案詢後依社會秩序維護法裁罰。
警方調查，65歲黃男今早10時13分左右，在松山機場準備搭機前往上海，托運行李時，航警局松山分局安檢隊在黃男行李中發現一只防狼噴霧器，屬危險物品，告知黃男不得託運及隨身攜帶上機。
黃男表示，防狼噴霧器是多年前買來防身，已經很久沒使用，在現場隨手試噴噴霧，將噴霧器托放託運櫃台後隨即離去。
黃男試噴噴霧初步未引發民眾恐慌，但後續一名航空公司地勤人員感覺呼吸不適，報警處理。警方遂於上午11時50分循線將黃男辦理退關並帶返調查，詢後依社會秩序維護法第63條第1項第4款「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞 」裁罰黃男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言