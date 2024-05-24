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影／松山機場搭機禁帶防狼噴霧器 他交出前隨手噴一下...出事了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

松山機場今早傳出有旅客亂噴辣椒水，航警局清查發現，現場是黃男準備搭機出國，安檢時被告知禁帶防狼噴霧器，他試噴噴霧，隨後將噴霧器交出，過程中未引起恐慌，但現場一名航空公司地勤人員感覺呼吸不適，報警處理，全案詢後依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，65歲黃男今早10時13分左右，在松山機場準備搭機前往上海，托運行李時，航警局松山分局安檢隊在黃男行李中發現一只防狼噴霧器，屬危險物品，告知黃男不得託運及隨身攜帶上機。

黃男表示，防狼噴霧器是多年前買來防身，已經很久沒使用，在現場隨手試噴噴霧，將噴霧器托放託運櫃台後隨即離去。

黃男試噴噴霧初步未引發民眾恐慌，但後續一名航空公司地勤人員感覺呼吸不適，報警處理。警方遂於上午11時50分循線將黃男辦理退關並帶返調查，詢後依社會秩序維護法第63條第1項第4款「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞 」裁罰黃男。

黃男表示，防狼噴霧器是多年前買來防身，已經很久沒使用，在現場隨手試噴噴霧，將噴霧器托放託運櫃台後隨即離去。記者李隆揆／翻攝
黃男表示，防狼噴霧器是多年前買來防身，已經很久沒使用，在現場隨手試噴噴霧，將噴霧器托放託運櫃台後隨即離去。記者李隆揆／翻攝

地勤 安檢 松山機場

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