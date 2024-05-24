影／誤信「內線消息」穩賺遭騙963萬 女夢醒報警逮詐團車手

新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，去年迄今陸續匯款遭騙963萬元，張女因出金不成，終於大夢初醒向新北市警方報案，轄區海山警方昨趁詐團車手林姓男子出面取款時當場逮人，警詢後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警分局海山派出所上周接獲報案，張姓被害女子（44歲）向警方表示，2023年4月初在交友軟體上認識一名網友，聲稱握有香港博弈彩券的內線消息，保證獲利且穩賺不賠，同時提供投資網站，張女不疑有他依照其指示操作；從2023年5月至今年2月陸續匯款13次及面交10次進行投資，總投資金額達963萬元，過年後想出金欲領回獲利時，卻無法出金，張女才驚覺遭遇詐騙，上周至海山派出所報案。

海山所員警了解相案情後，與張女聯手與詐騙集團連繫周旋，雙方約定昨天下午在板橋區中山路一段面交86萬元，員警次現場埋伏，下午1時30分趁詐騙集團車手林姓男子（23歲）出面取款時，當場查獲共查扣現金1000元、假鈔1疊及手機1支等證物，警詢後依詐欺及違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

海山警分局長陳保緒表示，詐騙集團經常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾心動加入特定群組或社團後，再透過各種話術引誘民眾，逐步掉入詐騙集團設下的投資陷阱。警方呼籲，民眾應慎選投資管道，透過合法證券期貨商進行下單匯款才有保障，勿輕信投資廣告或網友提供來路不明的理財竅門和捷徑，如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。