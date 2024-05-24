快訊

解套！楊蕙如率網軍罵大阪辦事處 憲法法庭判侮辱職務罪違憲

影／誤信「內線消息」穩賺遭騙963萬 女夢醒報警逮詐團車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，去年迄今陸續匯款遭騙963萬元，張女因出金不成，終於大夢初醒向新北市警方報案，轄區海山警方昨趁詐團車手林姓男子出面取款時當場逮人，警詢後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警分局海山派出所上周接獲報案，張姓被害女子（44歲）向警方表示，2023年4月初在交友軟體上認識一名網友，聲稱握有香港博弈彩券的內線消息，保證獲利且穩賺不賠，同時提供投資網站，張女不疑有他依照其指示操作；從2023年5月至今年2月陸續匯款13次及面交10次進行投資，總投資金額達963萬元，過年後想出金欲領回獲利時，卻無法出金，張女才驚覺遭遇詐騙，上周至海山派出所報案。

海山所員警了解相案情後，與張女聯手與詐騙集團連繫周旋，雙方約定昨天下午在板橋區中山路一段面交86萬元，員警次現場埋伏，下午1時30分趁詐騙集團車手林姓男子（23歲）出面取款時，當場查獲共查扣現金1000元、假鈔1疊及手機1支等證物，警詢後依詐欺及違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

海山警分局長陳保緒表示，詐騙集團經常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾心動加入特定群組或社團後，再透過各種話術引誘民眾，逐步掉入詐騙集團設下的投資陷阱。警方呼籲，民眾應慎選投資管道，透過合法證券期貨商進行下單匯款才有保障，勿輕信投資廣告或網友提供來路不明的理財竅門和捷徑，如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。

他表示，海山警方也將派員入校、入里精準識詐宣導，結合轄區學校、社區、機關團體等共同辦理活動，寓教於樂，並邀請學校家長會、里長、地方仕紳或宮廟等參與響應，如同防疫一樣，帶領民眾一起來打詐，以觸及更多潛在的民眾。

新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，陸續匯款遭騙963萬元，張女終於大夢初醒報案，新北市海山警方昨逮詐團車手林姓男子，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，陸續匯款遭騙963萬元，張女終於大夢初醒報案，新北市海山警方昨逮詐團車手林姓男子，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，陸續匯款遭騙963萬元，張女終於大夢初醒報案，新北市海山警方昨逮詐團車手林姓男子，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，陸續匯款遭騙963萬元，張女終於大夢初醒報案，新北市海山警方昨逮詐團車手林姓男子，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，陸續匯款遭騙963萬元，張女終於大夢初醒報案，新北市海山警方昨逮詐團車手林姓男子，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，陸續匯款遭騙963萬元，張女終於大夢初醒報案，新北市海山警方昨逮詐團車手林姓男子，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

北警所長涉賄洩密詐團收押 辯護人求交保稱「法官藏錢也交保」

盼盡快通過打詐四法 卓榮泰：無法接受長髮哥遭詐團冒名

影／詐團黑吃黑菜鳥車手代罪 高雄警攻堅逮車手頭

中捷喋血案英勇救人「馬尾哥」驚：IG被詐團盯上

相關新聞

廢棄宿舍藏3具白骨！1具DNA比對結果出爐 賴阿嬤時隔49年落葉歸根

今年3月基隆有工人拆除廢棄宿舍時，發現3個米袋內有頭顱及白骨，經報請基隆地檢署檢察官相驗，拼湊為3具人骨，警方組成專案小...

入住飯店看到靈異現象？6名國中生發抖、哭泣 醫：緊張過度換氣

花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今凌晨發生6名學生共5女1男出現抽搐、哭泣、無力等症狀，分送屏東縣恆春鎮3間醫院，清晨5、6...

Gogoro拼裝改成燃油飆車 警扣車法辦交監理單位銷毀

基隆市七堵區台鐵百福車站前常有改裝機飆車，警方5日埋伏圍捕盤查，現場查獲改裝機車飆車行為，依違反道路交通管理處罰條例舉發...

影／松山機場搭機禁帶防狼噴霧器 他交出前隨手噴一下...出事了

松山機場今早傳出有旅客亂噴辣椒水，航警局清查發現，現場是黃男準備搭機出國，安檢時被告知禁帶防狼噴霧器，他試噴噴霧，隨後將...

影／誤信「內線消息」穩賺遭騙963萬 女夢醒報警逮詐團車手

新北市張姓女子誤信網友有香港博弈彩券的「內線消息」，保證穩賺，去年迄今陸續匯款遭騙963萬元，張女因出金不成，終於大夢初...

台南托嬰中心爆虐童！家長哽咽：嬰兒被猛拍摔倒、皮膚潰爛

台南市又有托嬰中心疑似虐嬰，永康區才有2教保員列為永不任用且各罰60萬元，市議員林燕祝今在市政總質詢爆料位於安平區一家托...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。