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台南托嬰中心爆虐童！家長哽咽：嬰兒被猛拍摔倒、皮膚潰爛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市又有托嬰中心疑似虐嬰，永康區才有2教保員列為永不任用且各罰60萬元，市議員林燕祝今在市政總質詢爆料位於安平區一家托嬰中心褓姆，餵奶拍嗝竟然猛力重拍，離譜的還有，褓姆無視小寶寶攀扶搖椅摔倒頭撞木地板，又導致寶寶摔第二次，還被搖椅壓覆；而且為了規避監視，還會將寶寶帶到樓梯底下打腳板，寶寶尿布也沒適時更換，導致尿布疹皮膚潰爛。

受害家長多人到議會遞交陳情書，一度哽咽希望市長黃偉哲給家長一個公道，應該立即下令無良業者停業調查。黃偉哲允諾立即啓動調查，不適任幼保員及園所要退場就退場，違法部分也移送調查。

林燕祝說，台南市幼兒園幼童遭受不當對待案件統計，從112年3月至今，共受理35件，不受理45件，裁罰8件，其中永康就占5件，4件是情節重大，有2教保員各罰60萬元，負責人罰9萬元，不為人知的霸凌事件又有多少？

林燕祝拿著洋娃娃質詢，並請市長黃偉哲示範餵奶拍嗝輕拍，但保姆重拍半歲的寶寶怎經得起這般重拍，看到這樣的影片叫家長情何以堪？

黃偉哲強調說，霸凌零容忍，托嬰中心情形嚴重，老師對自己的孩子會這樣嗎？有立即明顯危險的狀況就應立即改善，3月份發生的事，到5月份還沒改善真不應該，老師該調職就調職，情節重大該移送就移送，該行政處分就行政處分。

教育局說，園所疑似延遲通報、湮滅證據妨礙調查，將會依法重罰；另疑似行為人違法事件也已啟動調查，屬實也會依法究辦。

市府教育局表示，本案於5月22日始獲家防中心通知，並立即於23日上午至該園蒐證，經初步調查發現，該園疑有延遲通報，依法最重可開罰15萬元；另監視器畫面檔案也遭業者格式化，企圖湮滅證據妨礙調查，將會依幼照法規定重罰30萬元。

針對家長投訴教保人員疑似不當對待幼兒，教育局已啟動調查，並於兩周內完成調查報告後提送認定委員會審議，若查證有違法行為，也會依法究處，絕不寬貸。

市議員林燕祝爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，拿玩具娃娃讓市長黃偉哲示範如何為嬰兒拍背。記者吳淑玲／攝影
市議員林燕祝爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，拿玩具娃娃讓市長黃偉哲示範如何為嬰兒拍背。記者吳淑玲／攝影
市議員林燕祝爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，放任幼童倒地，被椅子壓住。記者吳淑玲／攝影
市議員林燕祝爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，放任幼童倒地，被椅子壓住。記者吳淑玲／攝影
安平區某托嬰中心疑似虐嬰，家長向市長黃偉哲陳情。記者吳淑玲／攝影
安平區某托嬰中心疑似虐嬰，家長向市長黃偉哲陳情。記者吳淑玲／攝影
市議員林燕祝爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，褓姆餵奶拍嗝輕拍，卻成為傷經挫骨的重拍。記者吳淑玲／攝影
市議員林燕祝爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，褓姆餵奶拍嗝輕拍，卻成為傷經挫骨的重拍。記者吳淑玲／攝影
安平區某托嬰中心疑似虐嬰，家長向市長黃偉哲遞交陳情書。記者吳淑玲／攝影
安平區某托嬰中心疑似虐嬰，家長向市長黃偉哲遞交陳情書。記者吳淑玲／攝影
市議員林燕祝爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，拿玩具娃娃讓市長黃偉哲示範如何為嬰兒拍背。記者吳淑玲／攝影
市議員林燕祝爆料安平區某托嬰中心疑似虐嬰，拿玩具娃娃讓市長黃偉哲示範如何為嬰兒拍背。記者吳淑玲／攝影

林燕祝 黃偉哲

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