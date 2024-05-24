影／天雨路滑？新北新莊3車追撞2傷 警一查肇事騎士…無照
一輛機車今天上午騎經新北市新莊區中正路，疑因天雨路滑失控追撞前方一輛機車，導致人車滑摔波及另輛汽車，現場2人擦挫傷皆不願就醫，事故3車駕駛沒有酒駕，肇事騎士無照警製單舉發，肇因待查。
據了解，游姓男子（26歲）今天上午近8時許，無照騎機車經過新北市新莊區中正路562號前，疑因天雨路滑煞車不慎，導致人車滑摔直往前方陶女（46歲）所騎乘機車追撞，2車追撞波及同方另輛石男（61歲）所駕駛汽車。
警、消到場檢視游男右膝蓋及右手臂擦挫傷、陶女右肩膀擦挫傷、石男則沒有受傷。游、陶2人不願意就醫。事故3車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。游男無照騎車，警依道路交通管理處罰條例第21條2項之規定，當場對游告發，並禁止駕駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言