影／天雨路滑？新北新莊3車追撞2傷 警一查肇事騎士…無照

一輛機車今天上午騎經新北市新莊區中正路，疑因天雨路滑失控追撞前方一輛機車，導致人車滑摔波及另輛汽車，現場2人擦挫傷皆不願就醫，事故3車駕駛沒有酒駕，肇事騎士無照警製單舉發，肇因待查。

據了解，游姓男子（26歲）今天上午近8時許，無照騎機車經過新北市新莊區中正路562號前，疑因天雨路滑煞車不慎，導致人車滑摔直往前方陶女（46歲）所騎乘機車追撞，2車追撞波及同方另輛石男（61歲）所駕駛汽車。