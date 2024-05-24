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影／天雨路滑？新北新莊3車追撞2傷 警一查肇事騎士…無照

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛機車今天上午騎經新北市新莊區中正路，疑因天雨路滑失控追撞前方一輛機車，導致人車滑摔波及另輛汽車，現場2人擦挫傷皆不願就醫，事故3車駕駛沒有酒駕，肇事騎士無照警製單舉發，肇因待查。

據了解，游姓男子（26歲）今天上午近8時許，無照騎機車經過新北市新莊區中正路562號前，疑因天雨路滑煞車不慎，導致人車滑摔直往前方陶女（46歲）所騎乘機車追撞，2車追撞波及同方另輛石男（61歲）所駕駛汽車。

警、消到場檢視游男右膝蓋及右手臂擦挫傷、陶女右肩膀擦挫傷、石男則沒有受傷。游、陶2人不願意就醫。事故3車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。游男無照騎車，警依道路交通管理處罰條例第21條2項之規定，當場對游告發，並禁止駕駛。

新北市新莊區中正路今天上午發生3事故，疑似機車雨天打滑釀禍，肇因待查，肇事騎士無照騎車警依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中正路今天上午發生3事故，疑似機車雨天打滑釀禍，肇因待查，肇事騎士無照騎車警依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中正路今天上午發生3事故，疑似機車雨天打滑釀禍，肇因待查，肇事騎士無照騎車警依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
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新北市新莊區中正路今天上午發生3事故，疑似機車雨天打滑釀禍，肇因待查，肇事騎士無照騎車警依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
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