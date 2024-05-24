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天候不佳暫停「空中拋水彈」 芎林廢木場燒7天業者喊冤「很悶」

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

新竹縣芎林鄉飛鳳山旁「倒別牛」廢木材堆置場17日火警至今未熄，產生空氣汙染，因受限地形撲救不易，新竹縣消防局緊急向內政部空勤總隊申請直升機，原定今早以空中拋水彈進山坳方式協助滅火，但因天候不佳而暫緩。

縣府各業管單位今天將彙整相關處置意見，環保局有可能對業者祭出500萬元罰單；對此，業者浦植農產企業社負責人張文政大喊冤枉，直說起火原因不明，調查結果也未出爐，外界不斷指責感到「很悶！難以接受」，也希望能儘快撲滅火勢。

縣消防局指出，今天一、二、三大隊外勤消防查察暫停，全力投入救災勤務，共出動消防水庫車6輛、消防人員31人、義消2人、怪手6輛及民間水車8輛。目前南側出2條水線配合2輛怪手開挖、北側出2條水線配合4輛怪手開挖，由北側利用挖土掩埋方式向南側推進，並利用地形進行掩埋填土。

目前已回報芎林地區天候狀況至消防署，當地陰天，直升機尚未起飛，將持續監看天候狀況，該案累計共出勤112車次、214人次、義消86人次。

張文政說，事發後每天都在現場關切並協助消防滅火勤務，考量消防車到鄰近消防栓取水不易，還自行雇用8輛水車載水，但火場反覆復燃也讓人很無奈。他與兩位地主是好朋友，無償提供土地讓他使用，主要是做為堆置廢棄木材，破碎後載運至南投種植菌菇，細料免費提供當地村民當做種植果菜肥料；鄰近各鄉鎮公所、機關學校或路樹修剪後的樹枝進場，也都從未收過一分錢，但火災至今外界對他很不友善，負面消息不斷，真的感到很難過。

張文政強調，投入這項農業再生利用產業，今年才邁入第二年，發生火警也是始料未及，希望火趕快滅掉，恢復平靜。

空勤總隊直升機原定今早以空中拋水彈進山坳方式協助滅火，但因天候不佳而暫緩；消防局仍持續出動大批人力、機具現場搶救。圖／消防局提供
空勤總隊直升機原定今早以空中拋水彈進山坳方式協助滅火，但因天候不佳而暫緩；消防局仍持續出動大批人力、機具現場搶救。圖／消防局提供

新竹 直升機

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