墾丁畢旅集體歇斯底里？醫生提醒：不要對孩子貼標籤

花蓮有國中生到墾丁畢業旅行，昨晚入住飯店後，其中6人在凌晨時突然嘔吐、昏迷，大喊看到靈異畫面又聞到怪味。精神科醫師指出，團體活動時常因其中一人嘔吐、狂叫，其他人受到暗示，發生集體歇斯底里狀況，民眾會認為是「中邪」，但其實都能以醫學或心理上的因素來解釋，最重要的是安撫孩子情緒，「不要貼標籤」。

高雄長庚精神科主任王亮人說，民眾發現有人意識或身體狀況異常，不知該如何解釋，就會認為是「中邪」，但通常在醫學上都能做出解釋，以往就有全班旅行時，其中1間房間有1、2個孩子開始起鬨，其他人被暗示後造成集體歇斯底里狀況。

王亮人表示，集體歇斯底里有可能是受到酒精或藥物影響，也可能是因為癲癇或身體電解質不平衡，「最重要的是不要給孩子貼標籤」，狀況發生時，父母、師長要確認孩子的呼吸道有無暢通，如果孩子會躁動，要注意周圍環境安全，避免頭部碰撞，如果有需要，就診後可留在醫院觀察，讓醫學找出原因。

耕心療癒診所院長林耕新說，集體歇斯底里通常會發生在團體活動，例如在工廠上班或學生旅行時，往往其中1人突然嘔吐、頭暈、狂叫，其他人受到暗示，也出現這種狀況，事後檢查卻都正常；集體歇斯底里通常是心理因素造成，建議家長、老師安撫學生情緒，讓學生穩定，心情平復後就會沒事了。

民俗專家柯武村說，學生到外縣市畢業旅行，晚上住宿到陌生飯店，也可能會講鬼故事，也可能會聽到怪聲而覺得害怕，在心理作用的影響下，的確會出現這種集體歇斯底里的狀況，建議可帶學生到大廟收驚平復情緒，會比較快脫離這個事件的影響，如果不去收驚也會自己恢復，但可能需要更久的時間。

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