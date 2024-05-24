獨／連摑少女6耳光！高警找到狠心母 打女兒原因曝光

網路社群上周流傳一則影片，片中一名長髮少女坐在高雄市林園區一處涼亭，連續被母親掌摑6耳光，母親教訓女兒還自拍影片，行徑令人不齒，轄區警方和婦幼隊獲悉後聯手追查，查出少女因父母離異，和父親住外縣市，假日和母親出遊，母親不滿她亂交友才動手，自拍影片被母親友人不小心流出所致。

網路社群「黑豪家族」貼出的照片指出，今天下午4點在高雄市林園區附近，打女兒拍影片給別人看覺得很自豪，照片中的對話指出，打人的是那個女生的老母。

影片只見一名長髮少女坐在一處涼亭，連續被母親掌摑6下耳光，過程中，母親怒問女兒「好玩嗎？」而臉頰被打紅、長髮被狂風吹亂的少女則回「不好玩」；影片流傳後，引發外界譁然！

轄區林園警分局獲悉後，經檢視影片，拍攝地點位於林園區工業二路河堤上涼亭，警方調閱監視器及相關線索追查，查出少女住在外縣市，依兒童及少年福利保障法相關規定，通報給市警局婦幼隊接辦，並通報社會局。

警方後續協請當地婦幼隊到少女家中查看並暸解案發經過；據了解，少女的父母離異，少女和父親同住，母親住高雄，少女在假日期間和母親同遊，因母親不滿她在外亂交友才掌摑耳光教訓，自拍影片後，友人獲悉後，基於關心外傳。

由於少女和父親拒絕申請保護令、也不願對少女母親提告傷害，警方檢視少女身上也無其他傷痕，後續轉由當地社會處列案關懷。

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