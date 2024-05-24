台9線小客車自撞電桿1死1傷 19歲女乘客送醫不治

台9線花蓮玉里鎮樂合段今晨發生小客車自撞電線桿事故，徐姓駕駛疑似臉部骨折，副駕19歲閻姓女子當場失去呼吸心跳，緊急送醫後仍告不治，警方初步調查，徐男並未酒駕，正釐清事故原因。

花蓮縣消防局今天清晨7時45分接獲通報，台9線280.5公里處往北方向，有小客車自撞電線桿。救護人員到場時，21歲徐姓駕駛疑似臉部骨折但意識清楚，自行上救護車被送往玉里慈濟醫院治療。但副駕閻女身上多處挫傷且心跳停止，傷勢嚴重，被送往台北榮總玉里分院急救一小時仍告無效。

警方初步調查，徐姓男子酒測值為零，事故地點原本就是易肇事路段，肇事原因多半為違規超車、超速行駛等，由於現場沒有監視器影像，正調閱周邊及民間監視器影像，釐清車禍原因。

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