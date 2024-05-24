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畢旅驚魂夜 6國中生症狀緩解已出院 警：未發現可疑物

聯合報／ 記者潘欣中劉星君／屏東即時報導

花蓮縣某國中到屏東縣墾丁畢業旅行，今凌晨發生6名學生共5女1男出現疑抽搐、哭泣、無力等症狀，分送屏東縣恆春鎮3間醫院，清晨5、6點已出院。警方調查，未發現違禁品。醫院表示，收治學生呼吸急促、發抖，做一氧化碳檢測均正常。今天是畢旅最後一天，學生們繼續行程已出發到海生館。

據了解，這所國中畢業旅行為期4天3夜，昨從台南抵達恆春，今天是最後一天，23名學生、2名老師。

導遊說，目前是各別狀況發生，當時一開始來住時候都很好，後來去逛大街陸續回來，半夜凌晨，有學生出現緊張，發抖，冒冷汗，嘔吐，就趕快出來處理，老師就請學生搬行李出來，可能是驚慌也會傳染，就趕快請救護車，清晨五六點回來，檢查狀況都沒有問題，今天繼續行程。

據了解，學生們有的住3人房，有的住4人房，其中住三人房的三名女學生，有聽到門外有人走動聲音，但打開門卻沒有看到人，其中一名自稱有靈異體質的女學生突然身體非常不舒服，接續其他兩名學生也出現不舒服症狀。

恆基表示，就醫學生有呼吸急促、發抖、做一氧化碳檢測都正常。屏東縣衛生局表示，6名學生到三家醫院診治，症狀包括嘔吐、頭暈不適等，院方已排除食物中毒，目前6位同學經急診醫師診治後皆已離院。

學生今天繼續畢業旅行最後一天，將到海生館。記者潘欣中／攝影
學生今天繼續畢業旅行最後一天，將到海生館。記者潘欣中／攝影
學生今天繼續畢業旅行最後一天，將到海生館。記者潘欣中／攝影
學生今天繼續畢業旅行最後一天，將到海生館。記者潘欣中／攝影

屏東縣 行程

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