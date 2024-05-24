畢旅驚魂夜 6國中生症狀緩解已出院 警：未發現可疑物

花蓮縣某國中到屏東縣墾丁畢業旅行，今凌晨發生6名學生共5女1男出現疑抽搐、哭泣、無力等症狀，分送屏東縣恆春鎮3間醫院，清晨5、6點已出院。警方調查，未發現違禁品。醫院表示，收治學生呼吸急促、發抖，做一氧化碳檢測均正常。今天是畢旅最後一天，學生們繼續行程已出發到海生館。

據了解，這所國中畢業旅行為期4天3夜，昨從台南抵達恆春，今天是最後一天，23名學生、2名老師。

導遊說，目前是各別狀況發生，當時一開始來住時候都很好，後來去逛大街陸續回來，半夜凌晨，有學生出現緊張，發抖，冒冷汗，嘔吐，就趕快出來處理，老師就請學生搬行李出來，可能是驚慌也會傳染，就趕快請救護車，清晨五六點回來，檢查狀況都沒有問題，今天繼續行程。

據了解，學生們有的住3人房，有的住4人房，其中住三人房的三名女學生，有聽到門外有人走動聲音，但打開門卻沒有看到人，其中一名自稱有靈異體質的女學生突然身體非常不舒服，接續其他兩名學生也出現不舒服症狀。