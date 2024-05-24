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畢旅受驚嚇！6國中生凌晨送醫 校方緊急漏夜換旅館

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮中區某國中9年級學生赴南部畢業旅行，其中5女1男今晨在墾丁一間旅館突然出現躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，有學生描述在房內看見不明物體，疑似「中邪」。校方表示，學生已出院，沒有大礙，今天將返回花蓮；花蓮縣府教育處已啟動輔導機制，密切關注學生身心狀況。

這所國中23名學生、2名老師，21日出發到南部畢旅4天3夜，前幾天到高雄，昨晚入住屏東墾丁一家飯店，今晨6名學生出現不明原因的情緒躁動，還有抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」，有學生稱房間內看見不明物體。

校方表示，6名學生分住不同房間，行程安排也不在同組，今晨陸續出現不舒服、換氣過度的情況，送醫後做了各種檢查，確定沒有事情，今晨4時許已出院，考量師生心理狀況，緊急更換旅館。

至於為何會有「中邪」傳聞？校方指出，前幾天畢旅到遊樂區、風景區，都是一般畢旅景點，學生都很正常，因為學生間彼此會流傳各種飯店鬼故事，今晨有一個人說不舒服之後，就有學生說看到鬼影，其他學生也跟著繪聲繪影，集體不適。

花蓮縣教育處接獲通報，非常關切此事，代理處長翁書敏說，今天校方會針對在校的７、８年級學生先做安撫並集體輔導。畢旅今天是最後一天，9年級學生正返程，預計晚間回到花蓮，沿途將由隨隊2位老師觀察學生狀況，明、後天是假日，已請家長特別留意學生周末期間的身心狀況，下星期一再對全校團體輔導，也會針對就醫的6名學生提供個別輔導。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

屏東縣消防局今凌晨12點13分，接獲報案花蓮縣某國中6名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，意識清楚，但肢體無力。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今凌晨12點13分，接獲報案花蓮縣某國中6名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，意識清楚，但肢體無力。記者劉星君／翻攝
花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今晨12時許，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」。圖／讀者提供
花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今晨12時許，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」。圖／讀者提供

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