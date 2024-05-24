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墾丁畢旅6國中生出現集體躁動、哭泣 民俗專家：卡到陰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今凌晨12點多，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」，有學生稱房間內看見不明物體；民俗專家、大日講堂陳振甫說，就宗教民俗學來看，是卡到陰，且可能會反覆出現，要到廟裡收驚化解。

陳振甫也是中華大日宗教文化協會秘書長，他說，用宗教民俗學來看，若是僅1人可能是神經過敏，但6人同時發生，表示受到很大驚嚇，看到不乾淨的東西，當下的震撼力。這些現象會出現發燒、嘔吐、瞬間感到模糊，且有可能會反覆發生，像是發燒，吃了退燒藥後，還是會反覆出現高燒。

至於為何會卡到陰？陳振甫說，可能盤據在某些地方陰靈，突然受到這些人進去，「雙方都被彼此嚇到了」，雙方在某些地方不自然相遇；另外也有可能是類似三太子的外靈，要捉弄小朋友，好玩心態，強制進入他們的身體，就像起乩一樣。

陳振甫說，以宗教民俗來說，建議去大廟收驚，或是道教、佛教有修為人士幫忙驅魔、收驚儀式化解。通常來說，靈異現象，年齡層越低，發生的機率越高，所以才會有一說小孩子易嚇到，經常去收驚。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今凌晨12點多，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」。圖／讀者提供
花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今凌晨12點多，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」。圖／讀者提供
花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今凌晨12點多，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」。圖／讀者提供
花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今凌晨12點多，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」。圖／讀者提供
花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今凌晨12點多，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」。圖／讀者提供
花蓮縣某國中到墾丁畢業旅行，今凌晨12點多，6名學生在旅館內突出現躁動、抽搐、想吐、哭泣等集體症狀，現場目擊民眾表示如同「起乩」。圖／讀者提供

卡到陰 房間 發燒

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