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菲籍船員船上遭滾輪絞傷死亡 運安會調查報告出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

去年10月3日凌晨1艘我國籍國統3號漁船於日本釧路港東北方630浬公海進行秋刀魚捕撈作業時，1名菲律賓籍船員被右舷絞機的滾輪絞傷，在船上急救2小時仍罹難，國家運輸安全調查委員會今公布事故調查報告，建議國統漁業股份有限公司強化船上安全衛生設備安全宣導；建議農業部漁業署研擬「遠洋漁船船員安全作業規範」。

去年10月3日凌晨1艘我國籍國統3號漁船，總噸位1094，漁船統一編號CT7-0642，船上載有1名台籍船長、4名台籍船員、47名外籍船員，共計52人，在日本釧路港東北方630浬公海，進行秋刀魚捕撈作業時，1名菲律賓籍船員被右舷絞機的滾輪絞傷，該名船員於船上急救2小時後仍無效而罹難，其餘船員均安。

運安會針對交通部航港局、農業部漁業署、勞動部職業安全署及國統漁業股份有限公司進行調查，經分析，1名菲律賓籍船員左肩捲入絞機滾輪中，傷勢嚴重無法立即取得完整及專業的醫療急救，致使事故船員於海上送醫途中不幸罹難，對相關機關（構）運輸安全提出改善建議。

運安會建議國統漁業股份有限公司強化所屬船舶的船上安全衛生設備安全宣導，防止機械、設備或漁具等對船員危害；建議農業部漁業署持續研究我國漁船事故類型及船員傷亡樣態，研擬「遠洋漁船船員安全作業規範」，提升漁船船員安全意識，並確保漁船航行安全。

運安會另建議勞動部職業安全署，輔導遠洋漁業業者確實遵守職業安全衛生法，強化「漁船職業安全衛生工作手冊」內容，落實漁船自我安全衛生檢查表，以防止船員操作船上機械、設備或漁具而產生危害。

去年10月3日凌晨1艘我國籍國統3號漁船於日本釧路港東北方630浬公海進行秋刀魚捕撈作業時，1名菲律賓籍船員被右舷絞機的滾輪絞傷，在船上急救2小時仍罹難。此為釧路港空拍圖。圖／取自日本國土交通省北海道開發局釧路開發建設部網站
去年10月3日凌晨1艘我國籍國統3號漁船於日本釧路港東北方630浬公海進行秋刀魚捕撈作業時，1名菲律賓籍船員被右舷絞機的滾輪絞傷，在船上急救2小時仍罹難。此為釧路港空拍圖。圖／取自日本國土交通省北海道開發局釧路開發建設部網站

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