影／好友飲酒起口角！高雄男衝對方家砸BMW 引一堆快打警力到場

陳姓男子和黃姓友人昨晨相約到高雄市苓雅區酒吧飲酒，未料酒過三巡，雙方起口角糾紛，不歡而散；陳心有不甘，昨晚持木棍衝到黃位於鳳山區的住家，砸毀黃男父親BMW座車，警方獲報，出動10餘名快打警力到場，雖事後雙方和解不提告訴，警方仍將陳依違反社會秩序維護法送辦。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，地點位於高雄市鳳山區頂庄路，指現場發生不明糾紛，只見影片中約有5輛警車和偵防車以及救護車停在路邊，約有10餘名制服警察、偵查佐圍在一起。

轄區鳳山警分局指出，糾紛事發起因為陳姓男子（31歲）和黃姓男子（26歲）昨晨相約至苓雅區一家酒吧喝酒相聚，沒想到，雙方酒後起口角衝突，不歡而散。

陳男事後越想越氣，昨晚9時許，持木棍衝至黃男位於鳳山區頂庄路的住家理論，雙方一言合不合，陳持棍朝黃男父親停在屋前的BMW座車猛砸，導致後座擋風玻璃被砸破一個洞，幸無人受傷。

黃報警後，警方出動快打部隊到場，發現只是陳單槍匹馬滋事，查清原因後，雖雙方互不提告，但陳男仍被警方依違反社會秩序維護法第68條第2款移送高雄地院簡易庭裁處。

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