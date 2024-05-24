疑點精油釀禍！高雄大樓火警 雲梯車救出2受困老婦

高雄市前金區1棟住商大樓今天上午發生火警，消防隊升上雲梯車救出2名受困婦人，送醫治療。據初步了解，疑起火樓層內有住戶點精油後出門，引起火警，但確實起火原因仍待消防局調查。

高雄市消防局今天上午7時10分許據報，前金區七賢二路與文武一街口大樓發生火警，出動16車42人前往搶救。消防隊趕到火場，發現8樓起火，樓層內濃煙密布，趕緊救人。

許姓老婦（66歲）自己在家，因8樓起火後整樓樓層濃煙密布，許婦受困求救。消防隊立即升起雲梯車救人，將許婦救出，許婦沒明顯外傷，但吸入濃煙，身體不適，另在同樓救出遭嗆傷的楊姓婦人（55歲），經救護人員送往大同醫院治療。消防隊在上午7時53分撲滅火勢。