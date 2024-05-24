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疑點精油釀禍！高雄大樓火警 雲梯車救出2受困老婦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前金區1棟住商大樓今天上午發生火警，消防隊升上雲梯車救出2名受困婦人，送醫治療。據初步了解，疑起火樓層內有住戶點精油後出門，引起火警，但確實起火原因仍待消防局調查。

高雄市消防局今天上午7時10分許據報，前金區七賢二路與文武一街口大樓發生火警，出動16車42人前往搶救。消防隊趕到火場，發現8樓起火，樓層內濃煙密布，趕緊救人。

許姓老婦（66歲）自己在家，因8樓起火後整樓樓層濃煙密布，許婦受困求救。消防隊立即升起雲梯車救人，將許婦救出，許婦沒明顯外傷，但吸入濃煙，身體不適，另在同樓救出遭嗆傷的楊姓婦人（55歲），經救護人員送往大同醫院治療。消防隊在上午7時53分撲滅火勢。

據警、消初步了解，起火的大樓8樓共有8家住戶，疑許婦的鄰居在家點精油，外出後沒熄滅精油燈起火，但確實起火原因仍待消防局深入調查。

高雄市前金區七賢二路與文武一街口大樓今天上午發生火警，消防隊升上雲梯車救人。記者林保光／翻攝
高雄市前金區七賢二路與文武一街口大樓今天上午發生火警，消防隊升上雲梯車救人。記者林保光／翻攝
高雄市前金區七賢二路與文武一街口大樓今天上午發生火警，消防隊升上雲梯車救人。記者林保光／翻攝
高雄市前金區七賢二路與文武一街口大樓今天上午發生火警，消防隊升上雲梯車救人。記者林保光／翻攝

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