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基隆潮境公園浮潛男失蹤…今尋獲已身亡！不見空氣瓶、呼吸管

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基隆潮境公園浮潛男失蹤今尋獲已身亡！不見空氣瓶、呼吸管

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

周姓男子昨晚與家人、朋友到基隆市潮境公園遊玩時，穿著防寒衣下水浮潛，後來失去蹤影，消防、海巡人員徹夜搜尋，並出動空拍機找尋，今天上午發現他漂浮在海面上，救起時已經死亡， 身上沒有背空氣瓶，但也無發現面鏡呼吸管，是沒有戴還是已脫落，待查，將報請檢方相驗釐清死因。

基隆市周姓男子（24歲），昨晚和家人、朋友到基隆市潮境公園遊玩時，穿著防寒衣下水浮潛。家人沒有看見他在海面，也未見上岸，擔心發生意外報案。

消防人員獲報案前往救援，因為海象不佳，救生艇和潛水人員無法下水搜救，使用空拍機在海面搜索，消防、第二岸巡隊人員另在岸際搜救，也有漁船在海面協助找人。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚7點55分接獲報案，指在潮境公園「垃圾場」附近有人潛水失聯，派遣中正、信義分隊人車及潛水人員前往搜救。到場後因現場海象不佳，潛水人員未下水，以空拍機起飛搜索，另有人員實施岸際搜索。

消防局空拍機隊人員操控空拍機在忘憂谷下方礁石至飛天掃把一帶海域上空飛行，利用具有紅外線熱顯像儀功能的空拍畫面，監看螢幕上有沒有發現「白點」找人，昨晚都沒有尋獲。

據了解，失蹤的潛水男子身高175公分、體重150公斤，獨自下海浮潛。今天救起時已經死亡， 身上沒有背空氣瓶，但也無發現面鏡呼吸管，但呼吸管是沒有戴還是已脫落，待查。

搜救人員今天上午發現周男漂浮在海面上，救起時已經死亡， 身上沒有背空氣瓶，但也無發現面鏡呼吸管。記者游明煌／翻攝
搜救人員今天上午發現周男漂浮在海面上，救起時已經死亡， 身上沒有背空氣瓶，但也無發現面鏡呼吸管。記者游明煌／翻攝
搜救人員今天上午發現周男漂浮在海面上，救起時已經死亡， 身上沒有背空氣瓶，但也無發現面鏡呼吸管。記者游明煌／翻攝
搜救人員今天上午發現周男漂浮在海面上，救起時已經死亡， 身上沒有背空氣瓶，但也無發現面鏡呼吸管。記者游明煌／翻攝

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