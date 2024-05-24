新竹芎林大火燒了7天7夜！ 今晨將首度出動直升機救火

新竹縣芎林鄉「倒別牛」廢木材堆置場上周四晚間發生火警，沒想到經過7天7夜反覆復燃，至今都未完全撲滅，濃煙惡臭讓居民都快窒息，因現場木材堆置量實在太大，且靠消防水車難以撲滅，今晨7時許，空勤總隊直升機將出動投入滅火，要以水彈灌滿木材場。

新竹縣消防局表示，廢木材堆置場火警導致空汙影響新竹縣各地鄉親，經過連日搶救，邊挖防火壕溝、邊注水，把木材挖進壕溝泡水來滅火，原本最高堆置約4層樓高的廢木材已降低至1至2層樓高，但廢木材實際已填滿旁邊山凹處，用陸面消防車載水上山滅火的效率有限。

消防局指出，要在山凹處出動消防車滅火危險度高，因此已緊急向內政部空勤總隊申請直升機，今天一早將以空中拋水彈進山凹方式搶救，盡全力加速完成此次火場滅火，解決新竹縣空汙危機。