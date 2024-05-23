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影／基隆潮境男子浮潛失聯...海象不佳難下水搜救 空拍機救援

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1名男子今天和家人、朋友到基隆市潮境公園遊玩時，穿著防寒衣下水浮潛。傍晚時家人沒有看見他在海面，也未見上岸，擔心發生意外報案。消防人員獲報案前往救援，因為海象不佳，救生艇和潛水人員無法下水搜救，使用空拍機在海面搜索，消防、海巡人員另在岸際搜救，也有漁船在海面協助找人。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7點55分接獲報案，指在潮境公園「垃圾場」附近有人潛水失聯，派遣中正、信義分隊人車及潛水人員前往搜救。到場後因現場海象不佳，潛水人員未下水，目前操控空拍機起飛搜索，另有人員實施岸際搜索。

消防局空拍機隊人員操控空拍機在忘憂谷下方礁石至飛天掃把一帶海域上空飛行，利用具有紅外線熱顯像儀功能的空拍畫面，監看螢幕上有沒有發現「白點」找人，但到晚間10點尚未找到這名男子。

據了解，失蹤的潛水男子身高175公分、體重150公斤，獨自下海浮潛。他的家人和友人傍晚準備返家時，發現海面上沒有他的身影，也未在岸上找到他。因為他的機車還在現場，擔心可能潛水時出狀況，馬上向消防局求救。

基隆市潮境公園附近海域今晚傳出有潛水客失聯，消防人員前往救援，因海象不佳，使用空拍機在海面搜索，另派人在岸際搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市潮境公園附近海域今晚傳出有潛水客失聯，消防人員前往救援，因海象不佳，使用空拍機在海面搜索，另派人在岸際搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市潮境公園附近海域今晚傳出有潛水客失聯，消防人員前往救援，因海象不佳，使用空拍機在海面搜索，另派人在岸際搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市潮境公園附近海域今晚傳出有潛水客失聯，消防人員前往救援，因海象不佳，使用空拍機在海面搜索，另派人在岸際搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市潮境公園附近海域今晚傳出有潛水客失聯，消防人員前往救援，因海象不佳，使用空拍機在海面搜索，另派人在岸際搜救。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市潮境公園附近海域今晚傳出有潛水客失聯，消防人員前往救援，因海象不佳，使用空拍機在海面搜索，另派人在岸際搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市潮境公園附近海域今晚傳出有潛水客失聯，消防人員前往救援，因海象不佳，使用空拍機在海面搜索，另派人在岸際搜救。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 家人 空拍機

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