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飄異味！高雄鳥松路口天然氣管意外挖斷 消防：已止漏

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鳥松區文前路文北巷交叉路口，今天下午4時43分許有民眾向警消通報，疑似空氣瀰漫異味；經消防局人員到場勘查，疑似地下管線因水利局工程施作不慎挖破，且經高市府工務局圖資查詢，該區域150公尺內有天然氣淺埋施工案，消防員現場先布設水線警戒，經瓦斯公司完成修復止漏，目前已排除異味問題。

高市消防局指出，原本現場經測量到的氣體濃度約lel52%，據周邊圖資查詢，該區域150公尺內，近期有公用天然氣管線挖設經過，消防局出動3車6人前往，確認為瓦斯管線不慎破裂，經瓦斯公司到場協助，目前已完成止漏，測得氣體濃度為0。

據知，該區地下有1條工業管線使用中，屬第7管束，廢管共4條，而目前1條天然氣管線使用中，屬於中油高雄供氣，另有8條油管使用中，分屬中油前鎮所、中油大林廠、中油大林廠管線組南管課，停備用1條。消防局表示，目前異味問題已排除。

高市消防局人員測量氣體數值，並灑水警戒中。記者古和純／翻攝
高市消防局人員測量氣體數值，並灑水警戒中。記者古和純／翻攝

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