飄異味！高雄鳥松路口天然氣管意外挖斷 消防：已止漏

高雄鳥松區文前路文北巷交叉路口，今天下午4時43分許有民眾向警消通報，疑似空氣瀰漫異味；經消防局人員到場勘查，疑似地下管線因水利局工程施作不慎挖破，且經高市府工務局圖資查詢，該區域150公尺內有天然氣淺埋施工案，消防員現場先布設水線警戒，經瓦斯公司完成修復止漏，目前已排除異味問題。

高市消防局指出，原本現場經測量到的氣體濃度約lel52%，據周邊圖資查詢，該區域150公尺內，近期有公用天然氣管線挖設經過，消防局出動3車6人前往，確認為瓦斯管線不慎破裂，經瓦斯公司到場協助，目前已完成止漏，測得氣體濃度為0。