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竹圍漁港38歲男倒車內「昏迷叫不醒」 送醫搶救中
桃園市大園區竹圍漁港今傳出意外，一名38歲男子家屬因聯繫不上他，急忙報警請求警方協助，警方獲報後調閱監視器確認行車軌跡，發現男子開往大園區竹圍漁港，孰料警方趕到現場時男子昏迷車內，目前緊急送醫急救。
據了解，昏迷的38歲男子有一名女友，其居住在台北市的姊姊因聯繫不上弟弟，今上午向警方報案，對此桃園市大園區警方下午1點多接獲台北轉報，立即調閱監視器確認行車軌跡，發現38歲男子開往竹圍漁港，且最後停在漁港。
警方趕到現場時發現男子昏迷車內，趕緊通知救護人員到場協助，現場使用破壞器材協助男子從車內脫困，發現男子對痛還有反應，立即送往敏盛綜合醫院急救，目前已通知家屬製作筆錄，詳細事發經過有待進一步調查釐清。
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