疑精神不濟天雨路滑 大貨車合歡山撞壁翻車
徐姓男子今天駕駛大貨車行經南投合歡山公路時，疑似精神不濟加上天雨路滑，轉彎失控擦撞山壁翻車，幸徐男只受輕傷，警方呼籲，山區天雨路滑，行駛山路務必慢行。
南投縣警察局仁愛分局今天發布新聞，徐男駕駛的大貨車載滿高麗菜，凌晨從宜蘭台7甲線經台14甲線合歡山公路，要前往南部販賣，徐男疑似精神不濟，加上山區天雨路滑，行經台14甲線20公里處時發生車禍。
警方指出，徐男駕駛的大貨車要轉彎時，失控側翻擦撞山壁後翻車，車上載運的高麗菜也掉落路面，徐男則自行爬出大貨車，身上只有輕微擦傷，至於車禍發生原因仍待調查。
警方呼籲，最近山區天雨路滑，民眾開車行駛山路下坡路段務必減速慢行及使用低速檔，以策安全。
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