快訊

央視揭軍演現場情況 共艦廣播警告我淮陽艦：你們不要為台獨賣命

登台36年「吉野家」驚傳倒店潮？經營狀況曝光 業者低調回應

今年第一號颱風「艾維尼」最快明生成 對台影響程度曝光

疑精神不濟天雨路滑 大貨車合歡山撞壁翻車

中央社／ 南投縣23日電

徐姓男子今天駕駛大貨車行經南投合歡山公路時，疑似精神不濟加上天雨路滑，轉彎失控擦撞山壁翻車，幸徐男只受輕傷，警方呼籲，山區天雨路滑，行駛山路務必慢行。

南投縣警察局仁愛分局今天發布新聞，徐男駕駛的大貨車載滿高麗菜，凌晨從宜蘭台7甲線經台14甲線合歡山公路，要前往南部販賣，徐男疑似精神不濟，加上山區天雨路滑，行經台14甲線20公里處時發生車禍。

警方指出，徐男駕駛的大貨車要轉彎時，失控側翻擦撞山壁後翻車，車上載運的高麗菜也掉落路面，徐男則自行爬出大貨車，身上只有輕微擦傷，至於車禍發生原因仍待調查。

警方呼籲，最近山區天雨路滑，民眾開車行駛山路下坡路段務必減速慢行及使用低速檔，以策安全。

南投縣 失控 車行

延伸閱讀

振興觀光…6月入住合歡山松雪樓有補助 這族群花8千可抵1萬6

難得爆乳看了不會不舒服！賽琳娜戈梅茲「低胸洋裝北半球全跑出來」大辣造型終於沒翻車

台中烏日「這巷弄」路窄…大型車緊貼呼嘯而過 居民不忍了

影／台南善化凌晨大貨車撞民宅 逾500戶大停電

相關新聞

影／安坑交流道口尖峰驚現猴子 新北動保處獲報衝現場

位於新北安坑交流道附近路段，今天交通尖峰時段突然出現猴子衝到大馬路上，引發居民討論。新北動保處說，獲報後趕往現場，獼猴已...

影／北市警跨區抓嫌闖民宅 她回家驚見「血跡」...警澄清：是辣椒水

家住新北市板橋區的A小姐向北市議員徐立信投訴，稱萬華分局員警辦案擅闖住家陽台，造成窗簾、椅子等財物損毀，甚至現場還殘留血...

飄異味！高雄鳥松路口天然氣管意外挖斷 消防：已止漏

高雄鳥松區文前路文北巷交叉路口，今天下午4時43分許有民眾向警消通報，疑似空氣瀰漫異味；經消防局人員到場勘查，疑似地下管...

竹圍漁港38歲男倒車內「昏迷叫不醒」 送醫搶救中

桃園市大園區竹圍漁港今傳出意外，一名38歲男子家屬因聯繫不上他，急忙報警請求警方協助，警方獲報後調閱監視器確認行車軌跡，...

台南孕婦破水深陷車陣...警車協助開道 小baby平安報到

台南陳姓孕婦懷胎35周，昨在家感到身體不適，由家屬陪同前往醫院途中發現羊水已破，且適逢下班交通尖峰時段，林姓丈夫就近向台...

影／女子在斑馬線趴行、前滾翻過馬路 警：可罰500元

一名女子日前在台中市清水區一處路口，從行人穿越道以趴行和前滾翻等方式過馬路，全程被錄影PO網，路人好奇她在做什麼，有人說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。