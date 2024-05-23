影／安坑交流道口尖峰驚現猴子 新北動保處獲報衝現場
位於新北安坑交流道附近路段，今天交通尖峰時段突然出現猴子衝到大馬路上，引發居民討論。新北動保處說，獲報後趕往現場，獼猴已離開不在原處，民眾若有看到切勿干擾或捕抓，可通報動保處處理。
新店安坑地區今上午交通最尖峰時段時，在安康路一段靠安坑交流道路段，突有一隻猴子闖入，讓駕駛差點撞上，猴子在煞車後立刻回到人行道上，並沒有造成人員傷亡，但行車記錄器影片一出，也引發民眾討論。
地方社團民眾紛紛表示，「不是山道猴，是真的野生猴」、「以為你在諷刺，結果真的是猴子」、「我以為是那種猴子，結果是這種猴子」、「可惡！竟然是真的猴子」。不過也有地方居民說，附近本來就靠山，也沒跑到市區中，有猴子不必大驚小怪。
動保處回應，有接獲報案並已派員前往現場，經詢問附近民眾及店家皆表示，獼猴已離開不在原處；台灣獼猴為動保法第8條公告禁止飼養動物，飼養獼猴依同法第26條第2款規定最高可處25萬元，呼籲民眾看到獼猴勿干擾、勿補抓、勿餵食，可逕行致電1959通報動保處理。
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