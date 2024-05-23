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影／北市警跨區抓嫌闖民宅 她回家驚見「血跡」...警澄清：是辣椒水

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

家住新北市板橋區的A小姐向北市議員徐立信投訴，稱萬華分局員警辦案擅闖住家陽台，造成窗簾、椅子等財物損毀，甚至現場還殘留血跡，如此破壞事後不聞不問，做法離譜至極；對此，萬華警方澄清，是通緝犯翻越圍牆往隔壁鄰屋躲藏，經檢察官同意逕行搜索，而現場並非血跡，是辣椒水使用痕跡遭誤認，事後將持續跟A小姐聯繫，協助復原事宜。

徐立信指出，A小姐日前返家發現住家大門敞開，家中電燈全開，窗簾及後陽台區座椅破損，牆面及地上染有血跡，懷疑遭小偷，向大樓物業反應卻得不到答案，自行調閱住家監視器畫面，赫然發現3、4個人從隔壁翻牆，疑是討債集團逼債打人，後續向大樓物業公司報案才得知，是萬華分局跨區在隔壁棟同樓層執行搜索任務。

徐立信說，根據投訴影片，犯嫌並未反抗或持有刀械，也配合警方靠在牆上，警方沒有上銬卻不斷毆打，不僅犯嫌頭破血流，還將民宅內財物損毀，離開時未再翻牆從隔壁回去，反而是將A小姐電子門鎖破壞，家中電燈全開，自A小姐家押走嫌犯，事後未曾聞問，做法離譜至極。

對此，萬華分局回應，該案發生在5月16日下午3點多，要抓捕因詐欺被判刑8個月的陳姓男子（29歲），持拘票登門查緝，孰料陳男發現員警上門，從後陽台翻越圍牆往隔壁鄰屋躲藏，員警立即請示檢察官，依刑事訴訟法規定執行逕行搜索，翻越陽台至鄰屋查找，果然發現他躲在鄰屋陽台雜物堆置處。

萬華警方表示，逮捕犯嫌後，隨即從鄰屋大門將犯嫌帶離、關閉大門，並未有破壞屋內財物或門鎖情形，全程均有錄影錄音，逕行搜索結果已陳報地檢署及法院備查，持法過程沒問題；住戶稱住家「染血」一事，經確認陳男頭部沒有外傷，是員警逮捕過程中使用辣椒水遭誤認為血跡。

關於屋主指控不聞不問，萬華警方澄清，有跟社區物業管理、轄區派出所與該鄰屋民眾聯繫要聯絡方式，但都未果，目前持續派員跟A小姐聯繫，協助復原事宜，事後也將會把該案列為案例，精進員警執勤技巧。

A小姐向北市議員徐立信投訴，稱萬華分局員警辦案擅闖住家陽台，造成窗簾、椅子等財物損毀，甚至現場還殘留血跡，如此破壞事後不聞不問，做法離譜至極。圖／徐立信議員提供
A小姐向北市議員徐立信投訴，稱萬華分局員警辦案擅闖住家陽台，造成窗簾、椅子等財物損毀，甚至現場還殘留血跡，如此破壞事後不聞不問，做法離譜至極。圖／徐立信議員提供
萬華警方表示，逮捕犯嫌後，隨即從鄰屋大門將犯嫌帶離、關閉大門，並未有破壞屋內財物或門鎖情形，全程均有錄影錄音，逕行搜索結果已陳報地檢署及法院備查，持法過程沒問題。記者翁至成／翻攝
萬華警方表示，逮捕犯嫌後，隨即從鄰屋大門將犯嫌帶離、關閉大門，並未有破壞屋內財物或門鎖情形，全程均有錄影錄音，逕行搜索結果已陳報地檢署及法院備查，持法過程沒問題。記者翁至成／翻攝
萬華警方表示，住戶稱住家「染血」一事，經確認陳男頭部沒有外傷，是員警逮捕過程中使用辣椒水遭誤認為血跡。記者翁至成／翻攝
萬華警方表示，住戶稱住家「染血」一事，經確認陳男頭部沒有外傷，是員警逮捕過程中使用辣椒水遭誤認為血跡。記者翁至成／翻攝
A小姐向北市議員徐立信投訴，稱萬華分局員警辦案擅闖住家陽台，造成窗簾、椅子等財物損毀，甚至現場還殘留血跡，如此破壞事後不聞不問，做法離譜至極。圖／徐立信議員提供
A小姐向北市議員徐立信投訴，稱萬華分局員警辦案擅闖住家陽台，造成窗簾、椅子等財物損毀，甚至現場還殘留血跡，如此破壞事後不聞不問，做法離譜至極。圖／徐立信議員提供
A小姐向北市議員徐立信投訴，稱萬華分局員警辦案擅闖住家陽台，造成窗簾、椅子等財物損毀，甚至現場還殘留血跡，如此破壞事後不聞不問，做法離譜至極。圖／徐立信議員提供
A小姐向北市議員徐立信投訴，稱萬華分局員警辦案擅闖住家陽台，造成窗簾、椅子等財物損毀，甚至現場還殘留血跡，如此破壞事後不聞不問，做法離譜至極。圖／徐立信議員提供

檢察官 辣椒水

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