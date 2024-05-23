台南孕婦破水深陷車陣...警車協助開道 小baby平安報到

台南陳姓孕婦懷胎35周，昨在家感到身體不適，由家屬陪同前往醫院途中發現羊水已破，且適逢下班交通尖峰時段，林姓丈夫就近向台南市警六分局請求協助，警方見情況緊急以警車引導林車開道，僅花費7分鐘順利將孕婦送抵醫院，到院後1小時內便產下1子，母子均安。

市警六分局金華派出所指出，陳婦當日下午在家感到腹部不適，請丈夫提早下班回家陪伴，準備由安平住處前往東區醫院就醫。適逢下午5點多的交通尖峰時間，轎車深陷車陣中，又驚覺孕婦羊水已破，即將臨盆，正巧轎車行經金華派出所，丈夫連忙向所內員警請求協助開道，以免延誤就醫。

金華所巡佐郭俊男與警員楊東穎聞訊後，考量正值市區下班尖峰時刻，道路交通壅塞，為孕婦及胎兒安全著想，兩人隨即駕駛巡邏車並開啟警報器開道。林則駕車緊隨在後，原本需要25分鐘車程，縮短於7分鐘內便平安抵達醫院。