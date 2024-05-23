影／女子在斑馬線趴行、前滾翻過馬路 警：可罰500元

一名女子日前在台中市清水區一處路口，從行人穿越道以趴行和前滾翻等方式過馬路，全程被錄影PO網，路人好奇她在做什麼，有人說可能在表演，也有人懷疑她精神異常；警方今天表示，迄今未接獲民眾檢舉，但此行為已違反道路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

清水警分局今天說明，迄今尚未接獲案及檢舉；經檢視該影像在清水區鰲峰路與中山路口， 一名女子於綠燈時，在行人穿越道以趴行、前滾翻等姿勢，由東往西方向穿越清水區中山路，其行為已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，得處新台幣500元罰鍰。