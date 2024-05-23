疑煞車失靈！曳引車倒栽蔥掉進大排 司機獲救左腿骨折

新北五股一輛曳引車今天下午疑因煞車失靈，整輛車失控車頭朝下掉進中興路三段45巷內大排水溝，所幸未波及其他人車，司機左小腿骨折，送醫急救沒有生命危險，司機沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，李姓男子（42歲）是曳引車司機。今天下午2時許李開車沿著新北市五股區中興路三段直行，途中行經45巷內一處上坡路段，疑因煞車失靈，整輛車先往下滑衝，旋即車頭偏移直接撞斷護欄，導致人車以倒栽蔥方式掉進3公尺深的大排水溝內，李男一度受困動彈不得。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛5車、消防員12人趕抵，經消防員攀降下溝底，使用破壞器材協助救出李男，檢視李男意識清楚、左小腿骨折，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，李男沒有酒駕，肇因待查。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾發生車禍案件，打電話向119報案時，可告知現場受傷人數、傷者傷勢，並提供確切位置（地址、燈桿編號、或是顯著地形地物）以利消防局派遣適合救援能量車組。