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桃園裸體男童不當管教案 議員爆：男童哥哥曾受虐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名王姓國小2年級男童多次遭父親不當管教，本月初更被父親命全裸在社區大廳罰站，警方與社工雖知情，卻未緊急安置，市議員黃瓊慧踢爆後才有積極作為；黃今在議會指男童哥哥也曾遭不當管教，警方通報為脆弱家庭，但社會安全網疑未發揮功效，導致男童遭遇不好的事，而緊急安置也有期限，男童若回到原本家庭，是否能獲得良好照顧，也是問題。

市長張善政對此表示心情沉重承諾，會盡力補起破口，也會設法改善社工工作環境，減輕每位社工肩上負擔，讓每個被照顧的個案能有更好對待；副市長蘇俊賓表示，此問題非爭取社工員額就能解決，家防中心、少輔會及相關局處已針對事件列案檢討，「每一個破口都是需要精進的地方」。

據悉，王姓男童家庭組成較複雜，他在家排行老三，上有繼母與前夫生的2個姊姊，下有父親與繼母生的弟弟，因為在家中算長子，父親對他要求較高，管教方式也較嚴格，每當調皮搗蛋或不吃飯，就會被罰跪、罰站和抄心經，甚至挨打。至於2個姊姊，因個性文靜，也願意聽話，鮮少挨罵，而弟弟未滿周歲，父母也是呵護備至。

黃瓊慧質詢時表示，王姓男童其實還有一個同父同母的哥哥，他哥哥在國小4年級時也曾被父親罰關禁閉獨自一人在家，也曾被警方關切並通報脆弱家庭，後來哥哥也被安置由其他家屬養護，社會局已知這個家庭有狀況了，為何在王姓男童4月被通報不當管教情事時未積極處理，導致5月2日衍生全裸罰站事件。

黃瓊慧對於社會局處理程序不滿意，認為社會局未重視此案，同時指緊急安置有時間限制，男童有可能再回到原本家庭，但男童父親曾放話要找社區爆料人和議員算帳，難保男童不會被遷怒波及。另外，此事是有熱心鄰居通報才曝光，如果父母搬離，難保未來還會有如此熱心的鄰居，也難保男童不會再遭受不當對待。

社會局長陳寶民答詢表示，兒少保護案件有一定程序，除非有重大受傷死亡或具體事證，才能做緊急安置。王姓男童案社工從4月開始總共介入調查6次，直到5月8日有影片為證，才有辦法緊急安置。雖然後續法院可能裁定男童不符安置條件，必須回到原本家庭，但社會局也有要求父親接受親職教育，告誡不能再有類似情事。

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桃園一名王姓國小2年級男童多次遭父親不當管教，本月初更被父親命全裸在社區大廳罰站，市議員黃瓊慧今在議會爆男童哥哥也曾遭父親不當管教，質疑社會局處理不積極。記者陳俊智／攝影
桃園一名王姓國小2年級男童多次遭父親不當管教，本月初更被父親命全裸在社區大廳罰站，市議員黃瓊慧今在議會爆男童哥哥也曾遭父親不當管教，質疑社會局處理不積極。記者陳俊智／攝影
桃園一名王姓國小2年級男童多次遭父親不當管教，本月初更被父親命全裸在社區大廳罰站，市議員黃瓊慧今在議會爆男童哥哥也曾遭父親不當管教，質疑社會局處理不積極。示意圖／Ingimage
桃園一名王姓國小2年級男童多次遭父親不當管教，本月初更被父親命全裸在社區大廳罰站，市議員黃瓊慧今在議會爆男童哥哥也曾遭父親不當管教，質疑社會局處理不積極。示意圖／Ingimage

社工 黃瓊慧

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